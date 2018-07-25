Сызранский НПЗ отметил 76-летие

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22 июля Сызранский нефтеперерабатывающий завод отметил свое 76-летие. Именно в этот день в 1942 году первый бензин завода был направлен на Сталинградский фронт.История предприятия насчитывает множество ярких страниц. С 2007 года, когда завод вошел в структуру НК «Роснефть», на предприятии началась масштабная реконструкция по многим направлениям, позволившая СНПЗ в 2015 г. перейти на выпуск моторных топлив Евро-5.Сегодня СНПЗ - сбалансированный производственный комплекс. Сейчас на заводе полностью выполняется производственная программа по выработке всей номенклатуры нефтепродуктов. К широкому ассортименту нефтепродуктов в прошлом году добавились еще три: топливо нефтяное тяжелое экспортное и две марки дорожного битума.На СНПЗ продолжается модернизация. Ее цель - рост промышленной и экологической безопасности. Нельзя не отметить, что в июне 2018 г. предприятию присуждено второе место в номинации «Промышленный гигант» областного конкурса «ЭкоЛидер».На заводе активно внедряется система непрерывных улучшений, стимулируется творческая активность работников, и это приносит свои плоды. В прошлом году сызранские нефтепереработчики подали более 250 предложений по улучшению производства. Часть из них уже реализована, работа над другими продолжается. Учитывая, что с начала этого года подано уже более 200 предложений, заводчане вошли во вкус новаторской работы. В планах - привлечь к инновациям каждого пятого сотрудника.Успешно решая производственные задачи, на заводе не забывают о людях. В полном объеме выполняются положения коллективного договора. С начала нынешнего года более 300 работников прошли санаторно-курортное лечение. Все сотрудники завода имеют полис ДМС, желающие могут застраховаться на льготных условиях по программе высокотехнологичной медицинской помощи.Предприятие активно участвует и в жизни города: помимо того, что Сызранский НПЗ – один из крупнейших налогоплательщиков региона, завод на протяжении многих лет занимается благотворительностью, помогая региональным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта.Особой заботой окружены бывшие работники предприятия - именно ветераны открыли счет праздничным событиям, посвященных дню рождения завода. Они по традиции высадили деревья на заводской аллее славы. А работников и их семьи в честь 76-летия СНПЗ ожидало множество развлечений, а также «День открытых дверей» в заводском санатории, где продемонстрировали новое медицинское оборудование.