Суд отказался принимать заявление о возбуждении дела о банкротстве самарского «Кузнецова»

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Истцом выступил челябинский Абразивный завод «Резолит». Ему моторостроитель задолжал порядка 300 тыс. рублей по договору поставки. Позже долг был взыскан в самарском арбитраже, однако оплачивать его завод не спешил. В итоге в конце июля 2018 года кредитор потребовал обанкротить заказчика.«Для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий или организаций, согласно части 4 статьи 190 Закона о банкротстве, принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем один миллион рублей», — констатировали судьи. В августе 2017 года с аналогичной претензией к «Кузнецову» в суд обращалась компания «Призма», пишет СО ОНЛАЙН.Фото: pixabay.com