Строителя «Самара Арены» уже банкротят
27 ноября 2018 10:27
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С иском о банкротстве «Производственно-строительного объединения «Казань», строившего стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске, 20 ноября 2018 года выступила Федеральная налоговая служба России и ее же управление по Республике Татарстан. Сумма требований фискалов составляет 1,95 млрд рублей. Пока заседание по делу не назначено, пишет СО ОНЛАЙН.
Как прокомментировала РБК пресс-секретарь «ПСО «Казань» Светлана Брайловская, долг образовался из-за задержек выплат за строительство стадионов.
«Мы не отрицаем, что у нас имеется задолженность перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Наша компания никогда не отказывалась от своих обязательств перед налоговиками, предоставив доказательства того, что все долги будут погашены», — заявила Брайловская РБК.
Параллельно банкротится, и судя по всему, гасить обязательства не собирается основной субподрядчик, близкий владельцу «ПСО «Казань» — «СК «Татдорстрой». Эта компания может уйти в историю вместе с многомиллионными долгами перед субподрядчиками — не афилированными казанцам строителями.
Фото pixabay.com
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