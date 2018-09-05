Столица покоряется талантливым!
5 сентября 2018 14:00
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Фестиваль уже восьмой год проходит во всех городах присутствия компании «Роснефть».
Лучшие номера ежегодного корпоративного фестиваля, отобранные сперва на уровне дочерних обществ, а затем на зональных соревнованиях, были удостоены столичной сцены. Это был настоящий праздник искусства! Талантливые нефтяники и их дети из всех уголков России представили песни, танцы, исполнительское, цирковое и художественное мастерство.
Участниками финала стали и представители творческой сборной АО «Сызранский НПЗ», которые блестяще продемонстрировали строгому жюри свои таланты.
«Золото» в эстрадном вокале среди участников 13-17 лет завоевала Елизавета Базыкина. В финал фестиваля юная звезда выходила уже неоднократно и хорошо знает требования строгого жюри. И в этот раз Лиза покорила мэтров искусства не только своим уникальным голосом, но и актерским мастерством.
На смену Елизавете, которая в этом году стала студенткой, уже подросла младшая сестра. Ариадна Базыкина в составе трио с Александрой Башкатовой и Софьей Андроновой получили «бронзу» среди эстрадных вокалистов 7-13 лет. Девочки зажигательно исполнили песню «Бурановских бабушек», причем их номер был наполовину на удмуртском, а наполовину - на английском языке.
Практически каждый год картины залов финальных туров фестиваля украшают работы Арины Храмовой. У девушки – безусловный талант: так тонко и достоверно с помощью красок ей удается передать атмосферу нефтеперерабатывающего завода. Ее картина «Инженер и художник» оставила далеко позади всех конкурентов в номинации «Отражение».
Отметим, что фестиваль «Роснефть зажигает звезды» объединяет и сближает, поднимает командный дух, позволяет людям почувствовать гордость за Компанию и свою семью. Он дает нефтяникам отличные возможности для творческого роста и наглядно показывает богатство и разнообразие культуры российских регионов.
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