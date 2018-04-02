Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля

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ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие скидок при покупке Chevrolet NIVA в кредит по программе trade-in с выгодой до 53 000 руб. до 30 апреля.Максимальная выгода в размере 53 000 руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet NIVA комплектации L цвета «Жидкое серебро», для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 000 руб.Сохраняется скидка в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля Chevrolet NIVA в кредит.В настоящее время также действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:со скидкой при покупке кредит;со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации, сообщает сайт компании.С условиями действующих программ можно ознакомиться по ссылке:chevrolet-niva.ru/new-cars/special-offers/Актуальные цены на автомобиль Chevrolet NIVA:chevrolet-niva.ru/chevrolet-niva/trim_levels_and_prices/