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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля

2 апреля 2018 13:36
115
Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ.
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ.

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие скидок при покупке Chevrolet NIVA в кредит по программе trade-in с выгодой до 53 000 руб. до 30 апреля.

Максимальная выгода в размере 53 000 руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet NIVA комплектации L цвета «Жидкое серебро», для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 000 руб.

Сохраняется скидка в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля Chevrolet NIVA в кредит.

В настоящее время также действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.

Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:

со скидкой при покупке кредит;
со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).

В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации, сообщает сайт компании.

С условиями действующих программ можно ознакомиться по ссылке:
chevrolet-niva.ru/new-cars/special-offers/

Актуальные цены на автомобиль Chevrolet NIVA:
chevrolet-niva.ru/chevrolet-niva/trim_levels_and_prices/
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