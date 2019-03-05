Специалисты «Газпром газораспределение Самара» до конца марта дополнительно проверят газовое оборудование у потребителей «группы риска»
5 марта 2019 12:17
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Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" совместно с сотрудниками МЧС, Государственной Жилищной инспекции, управляющими компаниями до конца марта проведут дополнительные рейды по проверке газового оборудования у потребителей «группы риска».
К таким категориям относятся граждане, нарушающие правила пользования газовым оборудованием, коммунальные должники, лица, ведущие асоциальный образ жизни. По статистике, именно таких потребителей чаще всего не заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
На сегодняшний день сотрудники «Газпром газораспределение Самара» уже обошли более 100 адресов, составленыо 23 акта о нарушениях, а также 15 актов об отказе в доступе в жилое помещение. С каждым абонентом сотрудники газовой службы проводят инструктаж по соблюдению правил безопасного использования газового оборудования, вручают памятки с номерами экстренных служб.
Кроме потребителей из «группы риска» газовики посетят одиноких инвалидов и малообеспеченные семьи.
Главная цель таких мероприятий – не наказать жильцов, а провести разъяснительную работу о необходимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. И если во время рейда будут выявлены неисправности, то специалисты перекрывают газ в таких домах до момента устранения всех неполадок», - прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
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