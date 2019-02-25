Сотрудники КНПЗ призывают к добрым делам

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На Куйбышевском НПЗ добрая «эстафета» практически не прекращается. В зоне внимания работников завода дети-инвалиды, сироты, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие старики.Каждый год сотрудники сами организуют благотворительные акции в пользу детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. Особую помощь получают ребята с тяжелыми формами заболеваний, прикованные к постели. Семьям, у которых дети действительно «на руках», необходимы не только игрушки, но и специальное питание, дорогостоящие лекарства. Все это заводчане приобретают на собранные деньги.Не оставляют без внимания заводчане и одиноких стариков: третий год на предприятии действует акция «Старость в радость». Недавно сотрудники завода навестили с подарками отделение Чапаевского пансионата для ветеранов труда в селе Дубовый Умет.Предприятие достойно своего коллектива: ежегодно завод оказывает помощь детским садам и школам, техникумам, вузам, детским и ветеранским организациям. Безвозмездная социальная поддержка - часть политики всей компании: только в последние годы при финансовом участии «Роснефть» в Сызрани и Новокуйбышевске выросли Ледовые дворцы, строится новая ледовая арена на Молодогвардейской улице в Самаре.