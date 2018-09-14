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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарское предприятие ОДК ПАО «Кузнецов» приняло делегатов международной научной конференции

14 сентября 2018 09:25
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Самарское предприятие ОДК ПАО «Кузнецов» приняло делегатов международной научной конференции
Пленарное заседание собрало свыше 140 представителей научного сообщества.

Вчера, 13 сентября, состоялось открытие международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», посвященной выдающемуся конструктору авиационных и ракетных двигателей, академику Николаю Кузнецову. Пленарное заседание, собравшее свыше 140 представителей научного сообщества, впервые прошло на площадке крупнейшего двигателестроительного предприятия Самарского региона ПАО «Кузнецов».
Основными темами докладов, которые прозвучали в ходе заседаний, стали фундаментальные исследования в двигателестроении, проблемы надежности, конверсии, экологические проблемы и автоматизация проектирования, особое внимание было уделено подготовке кадров для отрасли.

В приветственном слове к участникам конференции заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич, особо подчеркнул необходимость совместной работы научных институтов, вузов и промышленных предприятий: «Самарское предприятие более 23 лет не выпускало новой авиационной продукции, за это время оборудование устарело, однако сейчас на заводе идет техническое перевооружение: строятся новые корпуса, монтируются современные производственные линии. В общей сложности на «Кузнецове» реализуется 13 проектов по техническому перевооружению, в скором времени начнет работу Центр аддитивных технологий. Через два-три года мы получим принципиально новый завод, где смогут работать хорошо подготовленные специалисты-операторы высокотехнологичных станков. Обеспечить предприятие такими кадрами – одна из наших главных задач. Для ее выполнения необходимо сократить разрыв между программами обучения студентов и реальным запросом работодателя. Данная конференция – это еще один шаг навстречу вузам, научному сообществу. Мы готовы принимать участие в образовательном процессе, участвуя в формировании учебных программ, привлекая специалистов предприятия к преподавательской деятельности».
В ответном слове ректор Самарского университета Евгений Шахматов подтвердил слова руководителя ПАО «Кузнецов»: «Мы видим, как завод развивается, и верим, что у наших выпускников здесь будут хорошие перспективы. В нашем вузе есть Институты, которые ориентированы на подготовку кадров для предприятий региона – это Институт ракетно-космической техники, Институт авиационной техники, Институт двигателей и энергетических установок. Институт двигателей и энергетических установок готовит кадры для ПАО «Кузнецов» целевым образом много лет. Также в нашем вузе есть центр аддитивных технологий, где мы отрабатываем новейшие технологии и передаем их на ПАО «Кузнецов». Мы с Сергеем Петровичем Павлиничем договорились о дальнейшей совместной работе в этом направлении».
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