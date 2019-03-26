Самарский хлеб признан одним из лучших в России
26 марта 2019 10:32
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Полезный хлеб от Самарского хлебозавода №5 признали одним из лучших хлебов России.
В рамках Международной специализированной выставки хлебопекарной и кондитерской промышленности «MODERN BAKERY MOSCOW» на IX Всероссийском Конкурсе «Лучший хлеб России – 2019» награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ».
В ежегодном Всероссийском Конкурсе «Лучший хлеб России -2019» приняли участие двадцать два региона, тридцать предприятий и было представлено более ста двадцати образцов продукции. В номинации «хлеб ржано-пшеничный формовой» престижную конкурсную награду за высокое качество получили лишь несколько российских предприятий в числе которых ОАО «Самарский хлебозавод №5».
Хлеб "ЗОЖ" выпекается без дрожжей только из пророщенного зерна пшеницы и ржи, обладает очень насыщенным вкусом и ароматом. "ЗОЖ" - мощный антиоксидант и не содержит трудноусваиваемых углеводов, способствует снижению веса и стимулирует обмен веществ.
Самарский хлебозавод No5 был образован в 1956 году. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы компаний «Каравай» - лидера на российском рынке хлебопечения. На заводе прошла масштабная модернизация производственных линий и была полностью обновлена рецептурная база. В настоящий момент, хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и кондитерские изделия. С 2016 года Самарский хлебозавод No5 реализует проект «СТРОИМ ДЕТЯМ» с батонами «Семейные традиции»: один рубль с каждого проданного батона «Семейные традиции» идет на строительство детских площадок. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию три детские площадки в Тольятти и Самаре.
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