Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 марта, 13:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/03:
USD 64.5
0.73
EUR 72.92
0.33
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарский хлеб признан одним из лучших в России

26 марта 2019 10:32
110
Самарский хлеб признан одним из лучших в России
Награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ».

Полезный хлеб от Самарского хлебозавода №5 признали одним из лучших хлебов России.
В рамках Международной специализированной выставки хлебопекарной и кондитерской промышленности «MODERN BAKERY MOSCOW» на IX Всероссийском Конкурсе «Лучший хлеб России – 2019» награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ».

В ежегодном Всероссийском Конкурсе «Лучший хлеб России -2019» приняли участие двадцать два региона, тридцать предприятий и было представлено более ста двадцати образцов продукции. В номинации «хлеб ржано-пшеничный формовой» престижную конкурсную награду за высокое качество получили лишь несколько российских предприятий в числе которых ОАО «Самарский хлебозавод №5».

Хлеб "ЗОЖ" выпекается без дрожжей только из пророщенного зерна пшеницы и ржи, обладает очень насыщенным вкусом и ароматом. "ЗОЖ" - мощный антиоксидант и не содержит трудноусваиваемых углеводов, способствует снижению веса и стимулирует обмен веществ.

Самарский хлебозавод No5 был образован в 1956 году. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы компаний «Каравай» - лидера на российском рынке хлебопечения. На заводе прошла масштабная модернизация производственных линий и была полностью обновлена рецептурная база. В настоящий момент, хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и кондитерские изделия. С 2016 года Самарский хлебозавод No5 реализует проект «СТРОИМ ДЕТЯМ» с батонами «Семейные традиции»: один рубль с каждого проданного батона «Семейные традиции» идет на строительство детских площадок. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию три детские площадки в Тольятти и Самаре.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 марта 2019  17:27
Внимание правоохранительных органов к Тольяттиазоту заставило предприятие сообщить о значительном росте прибыли?
Внимание правоохранительных органов к Тольяттиазоту заставило предприятие сообщить о значительном росте прибыли?
ПАО "Тольяттиазот" (MOEX: TLAZ) подвело финансовые результаты деятельности в 2018 году: выручка увеличилась на 27% до 53,5 млрд. руб., чистая прибыль выросла более чем в... Экономика региона
259
25 марта 2019  12:05
«Аэропорт «Смышляевка» стал банкротом
«Аэропорт «Смышляевка» стал банкротом
Такое решение принял суд. Экономика региона
217
25 марта 2019  11:38
В Сызрани бесплатной земли для молодых семей с детьми больше нет
В Сызрани бесплатной земли для молодых семей с детьми больше нет
Городу предстоит подписать акт о безземелье, предупредили в руководстве муниципального комитета по строительству и архитектуре. Экономика региона
218
Весь список
Финансы и Банки
25 марта 2019  15:10
Валерий Иванович Михайлов почти 20 лет трудился на заводе АО «РКЦ «Прогресс».
Сбербанк провёл в Самаре V турнир по мини-футболу памяти Валерия Михайлова
Валерий Иванович Михайлов почти 20 лет трудился на заводе АО «РКЦ «Прогресс».  Финансы и Банки
250
25 марта 2019  12:12
Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте Самары были оплачены банковскими картами с начала 2019 года
Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте Самары были оплачены банковскими картами с начала 2019 года
Сегодня в среднем каждый день самарцы оплачивают банковскими картами 20 тысяч поездок. Финансы и Банки
225
22 марта 2019  14:46
ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку.
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку.  Финансы и Банки
283
Весь список
Строительство
25 марта 2019  12:26
На трещинах «Самара Арены» установят маяки наблюдения
На трещинах «Самара Арены» установят маяки наблюдения
На это выделили 6,4 миллиона рублей. Строительство
316
22 марта 2019  10:38
Разработан проект концессии по магистрали Центральной в Самаре
Разработан проект концессии по магистрали Центральной в Самаре
Финансирование на магистраль предусмотрено в размере 7,4 млрд рублей. Строительство
545
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
912
Весь список
Материалы и технологии
20 марта 2019  13:39
Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
 Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
79
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
138
27 февраля 2019  19:09
Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
 При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например  вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
194
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
108
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1322
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2489
Весь список
Бизнес
20 марта 2019  15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.
Региональная символика "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области" на METRO EXPO в Москве
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.    Бизнес
312
16 марта 2019  14:13
Как инвестировать в недвижимость Германии
 В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация.  Бизнес
130
16 марта 2019  14:11
Ликвидация ООО, стоимость
 Для многих руководителей, решивших закрыть свою фирму, важно заранее определиться с тем, какой будет стоимость ликвидации, сколько продлится процедуры и... Бизнес
104
Весь список


Новости компаний
26 марта 2019  10:32
Самарский хлеб признан одним из лучших в России
Самарский хлеб признан одним из лучших в России
Награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ». Новости компаний
110
23 марта 2019  19:03
Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки.
Связной продавал AirPods в два раза дешевле, теперь отменяет заказы
Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки.  Новости компаний
477
22 марта 2019  23:41
Система прекратит обновляться с 14 января 2020-го. Microsoft рекомендует перейти на ОС Windows 10 до этого времени.
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Система прекратит обновляться с 14 января 2020-го. Microsoft рекомендует перейти на ОС Windows 10 до этого времени.  Новости компаний
361
22 марта 2019  09:41
Классификация кормоуборочных комбайнов
 С давних времён, поле – это основной источник питания для русского крестьянина.  Новости компаний
83
Весь список
IT и Коммуникации
20 марта 2019  13:40
Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
 Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины.  IT и Коммуникации
81
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
289
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
361
Весь список
Транспорт
26 марта 2019  12:07
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
В целом по России дороже всего стоит спутниковая система. Транспорт
54
25 марта 2019  15:43
По выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» до остановки «Ул. Кабельная».
С сегодняшнего дня трамваи пошли по Заводскому шоссе (до ул. Кабельная)
По выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» до остановки «Ул. Кабельная».  Транспорт
318
25 марта 2019  10:10
В Самаре увеличили количество автобусов на дачных маршрутах
В Самаре увеличили количество автобусов на дачных маршрутах
В Департаменте транспорта в преддверии дачного сезона состоялась встреча с представителями садово-дачных товариществ.  Транспорт
299
24 марта 2019  12:16
Трамваи вернут на Хлебную площадь в Самаре через год
Трамваи вернут на Хлебную площадь в Самаре через год
Движение было остановлено из-за строительства Фрунзенского моста Транспорт
369
Весь список
Предпринимательство
23 марта 2019  11:32
Как открыть свой магазин?
 Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
73
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
194
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
209
Весь список
Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4407
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
479
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
765
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
732
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1186
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
901
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
912
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
982
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1947
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2204
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1318
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
961
Весь список

Мероприятия
В "МТЛ Арена" состоится фестиваль среди детей, имеющих ограничения здоровья
В Тольятти пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-летию бригады спецназа ЦВО
Лучшим деятелям культуры Самарской области вручены региональные награды
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные