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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора

15 июня 2018 11:17
Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора
Филипп Ференбах возглавил самарскую шоколадную фабрику.

В настоящее время он является директором фабрики «Камская» в Перми. Самарское предприятие холдинга «Нестле» менеджер возглавит 1 июля 2018 года.

Филипп Ференбах в течение 12 лет занимал различные должности в бизнесе «Нестле Вотерс», включая ряд руководящих позиций во Франции, Венгрии и Китае. Иностранный менеджер сменит в Самаре на посту директора фабрики Елену Звонцову, которая работала в этой должности с 2015 года, пишет "СО ОНЛАЙН".
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