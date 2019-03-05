Самарский РКЦ «Прогресс» – участник программы «Дежурный по планете-2»
5 марта 2019 13:17
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АО «РКЦ «Прогресс» принимает участие в программе «Дежурный по планете-2». Самарский ракетно-космический центр планирует предоставлять участникам программы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получаемые малым космическим аппаратом (МКА) «Аист-2Д».
Программа «Дежурный по планете-2» представляет собой научно-технологическое и образовательное движение, объединяющее школьников, студентов, наставников и инновационные компании из сферы космических технологий и современной космонавтики. Данная программа является частью долгосрочной комплексной программы «Национальная технологическая инициатива».
Один из конкурсов данного проекта направлен на получение практических навыков в части приёма и обработки данных ДЗЗ с использованием МКА «Аист-2Д», разработки АО «РКЦ «Прогресс».
В 2018 году и в январе-феврале 2019 года АО «РКЦ «Прогресс» совместно с другими участниками проведена большая работа по подготовке к реализации Программы. Проведены рабочие встречи и круглые столы с организаторами и участниками Программы, определён порядок предоставления снимков с МКА «Аист-2Д» участникам (порядок оформления и реализации заявок на получение снимков), осуществлены тестовые сбросы данных ДЗЗ с МКА «Аист-2Д» на приёмные станции участников, выполнено тестирование программного обеспечения для обработки данных ДЗЗ с указанного МКА.
Работы по Программе стартовали в начале марта текущего года в Образовательном центре «Сириус», сообщает Минпромтех региона..
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