Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе

130

Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели тренировку по локализации и ликвидации аварийной ситуации нараспределительном газопроводе.Учения проведены для отработки взаимодействия персонала газовой компании с подразделениями муниципальных и оперативных служб.По легенде учений в 10:01 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 112 поступило сообщение о запахе газа в районегазораспределительного пункта. Информация была оперативно передана на пульт центральной диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Самара».В 10:20 на условное место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба. Сотрудники газовой службы организовали установку предупредительныхзнаков, предприняли меры по ликвидации условной аварийной ситуации.С поставленной задачей специалисты компании справились, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».