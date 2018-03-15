Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе
15 марта 2018 10:46
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Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели тренировку по локализации и ликвидации аварийной ситуации на
распределительном газопроводе.
Учения проведены для отработки взаимодействия персонала газовой компании с подразделениями муниципальных и оперативных служб.
По легенде учений в 10:01 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 112 поступило сообщение о запахе газа в районе
газораспределительного пункта. Информация была оперативно передана на пульт центральной диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Самара».
В 10:20 на условное место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба. Сотрудники газовой службы организовали установку предупредительных
знаков, предприняли меры по ликвидации условной аварийной ситуации.
С поставленной задачей специалисты компании справились, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».
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