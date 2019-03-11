Самарские серийные ракетные двигатели ОДК переводятся на новое топливо

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В самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) успешно завершены приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе — нафтил.В соответствии с государственной стратегией в области освоения Космоса Госкорпорацией Роскосмос поставлена задача по переходу на унифицированное для различных видов ракет-носителей экологически чистое ракетное топливо — нафтил.АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко» и ПАО «Кузнецов» выполнили комплекс опытно-конструкторских работ и испытаний двигателей на новом топливе, в результате которых подтверждена работоспособность и основные характеристики двигателей РД-107А/РД-108А. Опытные испытания на нафтиле были завершены в 2018 г. В феврале 2019 г. ПАО «Кузнецов» проведены приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта двигателей РД-107А/РД-108А на нафтиле. Эти изделия отправлены заказчику АО «РКЦ «Прогресс» для установки на ракету-носитель «Союз-2».Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей (РН) семейства «Союз». Эти двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». В 2018 г. ракетные двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили 14 успешных запусков РН семейства «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр). Эти ракеты выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги». Они доставили на Международную космическую станцию 3 экипажа длительных экспедиций и 3 корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.