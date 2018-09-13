Я нашел ошибку
Главные новости: 
Замначальника Самарского областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности по «отрицательным мотивам»
Замначальника Самарского областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности по «отрицательным мотивам»
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
В Сергиевском районе иномарка Hyundai сбила пешехода-подростка
В Сергиевском районе иномарка Hyundai сбила пешехода-подростка
Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе
Мэрия Тольятти отменила проект планировки квартала в Автозаводском районе
Главный тренер
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов дал эксклюзивное интервью
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
Сегодня в Самару прилетает проектная группа Третьяковки Она выработает концепцию будущей фабрики-кухни
Сегодня в Самару прилетает проектная группа Третьяковки
сегодня  Четверг, 13 сентября, 13:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/09:
USD 69.57
-0.4
EUR 80.65
-0.74
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

"Самарские распределительные сети" завершают ремонтную программу

13 сентября 2018 09:38
163
Самарские распределительные сети завершают ремонтную программу
В настоящее время все работы выполнены на 94%.

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» завершается реализация ремонтной программы текущего года. Реализуемые мероприятия позволят обеспечить штатный режим работы энергообъектов, снизить технический износ оборудования и обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей в период зимних нагрузок. На выполнение ремонтной программы в текущем году выделено 277 млн рублей.

Ремонтная программа 2018 года включает в себя капитальный и текущий ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, трансформаторных подстанций 6-10 кВ, элементов линий электропередачи 0,4-110 кВ, зданий и сооружений, благоустройство энергообъектов. В общей сложности ремонт будет выполнен на 792 энергообъектах и почти 5 000 км линий электропередачи.
Работы включают также расчистку просек линий электропередачи – для безопасной эксплуатации линейных объектов и в целях исключения падений деревьев на провода. В текущем году в соответствии с планом-графиком запланирована расчистка 1000 га.

В настоящее время все работы выполнены на 94%. Завершат ремонтную программу энергетики до конца сентября.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 сентября 2018  12:54
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области
Градсовет возобновил свою работу в апреле этого года после четырехлетнего перерыва. Экономика региона
62
13 сентября 2018  12:43
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
В Самаре чаще всего ищут работу студенты, а работодателям больше всего нужны продажники. Экономика региона
70
13 сентября 2018  11:33
58% жителей Самарской области получают полностью «белые» зарплаты
58% жителей Самарской области получают полностью «белые» зарплаты
На вопрос о важности «белой» зарплаты соискатели в этом году отвечали менее категорично, чем два года назад. Экономика региона
151
Весь список
Финансы и Банки
12 сентября 2018  21:23
«Тольяттихимбанк» возобновил работу
  Финансы и Банки
283
12 сентября 2018  11:37
Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей
Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей
Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка. Финансы и Банки
226
11 сентября 2018  16:07
На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории.
Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников
На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории.  Финансы и Банки
212
Весь список
Строительство
11 сентября 2018  09:36
Дважды отклоненный проект Северо-Восточной магистрали в Самаре переработают снова
Дважды отклоненный проект Северо-Восточной магистрали в Самаре переработают снова
В мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания. Строительство
206
6 сентября 2018  12:58
Сергей Андреев:
Сергей Андреев: "Мост через Волгу должен решить проблемы с трафиком через плотину Волжской ГЭС"
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
319
1 сентября 2018  21:22
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
  Строительство
727
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
584
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1846
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1778
Весь список
Бизнес
10 сентября 2018  18:48
Изначально Veolia c РФПИ планировали приобрести миноритарную долю в компании, но и эти переговоры приостановлены.
«Альфа-Групп» Михаила Фридмана отказалась продавать 100% оператора водоснабжения «Росводоканал» французской Veolia
Изначально Veolia c РФПИ планировали приобрести миноритарную долю в компании, но и эти переговоры приостановлены.  Бизнес
342
5 сентября 2018  19:29
Волжскую металлургическую компанию, ещё недавно имевшую миллиардные обороты, банкротят
Волжскую металлургическую компанию, ещё недавно имевшую миллиардные обороты, банкротят
  Бизнес
320
5 сентября 2018  15:26
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
  Бизнес
333
Весь список


Новости компаний
13 сентября 2018  10:40
Минобороны не сумело взыскать с самарского «Авиакора» 306,7 млн рублей
Минобороны не сумело взыскать с самарского «Авиакора» 306,7 млн рублей
Такую сумму ведомство начислило предприятию за просрочку исполнения обязательств по контракту.  Новости компаний
133
13 сентября 2018  09:38
Самарские распределительные сети завершают ремонтную программу
"Самарские распределительные сети" завершают ремонтную программу
В настоящее время все работы выполнены на 94%. Новости компаний
162
12 сентября 2018  21:27
Бренд банкротящегося «Самарского водочного завода» «Старая Самара» продали в Озерск
Бренд банкротящегося «Самарского водочного завода» «Старая Самара» продали в Озерск
  Новости компаний
276
12 сентября 2018  10:11
Футбольный турнир нефтяников прошел в Сызрани
Футбольный турнир нефтяников прошел в Сызрани
Сызранский НПЗ в 11-й раз принял футбольный чемпионат межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть».  Новости компаний
171
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
522
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
404
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
382
Весь список
Транспорт
13 сентября 2018  12:05
Рост перевозок пассажиров двухэтажными поездами за 8 месяцев составил почти 44%
Рост перевозок пассажиров двухэтажными поездами за 8 месяцев составил почти 44%
Москва-Самара одно из самых популярных направлений. Транспорт
65
13 сентября 2018  10:55
Самарцы потребовали расширить проспект Кирова Горожанам надоели пробки.
Самарцы потребовали расширить проспект Кирова
Горожанам надоели пробки. Транспорт
164
12 сентября 2018  16:29
Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.
В связи со строительством мостового перехода «Фрунзенский» изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов
Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.  Транспорт
243
12 сентября 2018  15:52
Речь идет об участке между улицей Революционной и Николая Панова.
В Самаре на два дня перекроют улицу Маломосковскую
 Речь идет об участке между улицей Революционной и Николая Панова. Транспорт
211
Весь список


Видео
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
312
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
452
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
579
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
966
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1778
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1154
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
472
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
582
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1531
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1095
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1175
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1138
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»
В Самаре пройдет VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
В Самаре состоится культурно-этнический фестиваль "Раскудесы"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда