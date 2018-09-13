"Самарские распределительные сети" завершают ремонтную программу

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» завершается реализация ремонтной программы текущего года. Реализуемые мероприятия позволят обеспечить штатный режим работы энергообъектов, снизить технический износ оборудования и обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей в период зимних нагрузок. На выполнение ремонтной программы в текущем году выделено 277 млн рублей.Ремонтная программа 2018 года включает в себя капитальный и текущий ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, трансформаторных подстанций 6-10 кВ, элементов линий электропередачи 0,4-110 кВ, зданий и сооружений, благоустройство энергообъектов. В общей сложности ремонт будет выполнен на 792 энергообъектах и почти 5 000 км линий электропередачи.Работы включают также расчистку просек линий электропередачи – для безопасной эксплуатации линейных объектов и в целях исключения падений деревьев на провода. В текущем году в соответствии с планом-графиком запланирована расчистка 1000 га.В настоящее время все работы выполнены на 94%. Завершат ремонтную программу энергетики до конца сентября.