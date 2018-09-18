«Самарские распределительные сети» установили более 800 «умных» счетчиков с начала года

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» ведется активная работа по снижению потерь в сетях и внедрению современных технологий. Одним из ключевых направлений является модернизация системы коммерческого учета электроэнергии. Только за текущий год было установлено более 800 интеллектуальных приборов учета электроэнергии.Использование «умных» счетчиков позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. По сравнению с традиционными системами учета, интеллектуальные имеют ряд преимуществ. Во-первых, позволяют с максимальной точностью диагностировать причину и количество недоучтенной электроэнергии. Во-вторых, имеют возможность многотарифного учета электроэнергии и хранения получасовых интервалов. Это позволяет с большой точностью определять скачки потребления и применять режимы перетоков электроэнергии для снижения технических потерь в элементах сети, а потребителям при многотарифном учете - контролировать электропотребление и перевод нагрузки с одной тарифной зоны в другую.В текущем году «умные» счетчики были установлены в ряде районов Самарской области. Несмотря на недолгий срок, уже можно отметить позитивный экономический эффект от их внедрения и, в первую очередь сокращение потерь электроэнергии. При этом потребитель не несет никаких затрат: интеллектуальный счетчик устанавливается бесплатно.В общей сложности до 2023 года «Самарские распределительные сети» заменят свыше 25 000 приборов учета на общую сумму около 879 млн рублей. Однако затраты окупятся с лихвой – «умные» счетчики практически исключают возможность хищения электроэнергии и несанкционированного вмешательства в работу прибора, и позволяют получать более точные и полные учетные данные.Работа по данному направлению уже была отмечена на уровне Министерства энергетики РФ.Фото pixabay.com