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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи

22 мая 2017 11:29
97
Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи
Завершить работы планируется в сентябре.

В рамках ремонтной программы текущего года «Самарские распределительные сети» запланировали расчистку 990 га просек линий электропередачи 6-110 кВ. На выполнение мероприятий направлено более 28 млн рублей.

Расчистка просек является одним из ключевых направлений ремонтной программы по обеспечению безаварийной работы линий электропередачи, успешного прохождения пожароопасного сезона, а также сезона максимальных нагрузок.

Деревья и кустарники представляют серьезную угрозу для воздушных линий – касание ветками проводов и падение деревьев на провода могут стать причиной возникновения внештатных ситуаций.

Пик работ по приведению просек ЛЭП в надлежащее состояние приходится на весенне- летний период, когда проводятся массовые ремонтные работы и ведется подготовка электросетевого комплекса Самарской области к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся как хозяйственным, так и подрядным способом без ограничения электроснабжения потребителей. Весь персонал, задействованный в расчистке просек, обеспечен необходимыми инструментами и спецодеждой в строгом соответствии с техникой безопасности. Дополнительно используется спецтехника – мульчеры и харвестер. По завершении всех этапов работы древесный мусор убирается и утилизируется.

До начала осенне-зимнего максимума нагрузок 2017/2018 гг. самарскому филиалу ПАО «МРСК Волги» в рамках ремонтной программы предстоит расчистить около 990 га по Самарской области и на территории г.о. Самара. Завершить работы планируется в сентябре.
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