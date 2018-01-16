«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники

29

В конце 2017 года «Самарские коммунальные системы» начали реализовывать масштабный проект по обновлению техники. На данный момент основную часть парка аварийно-восстановительной техники составляют машины МП «Самараводоканал», доставшиеся СКС по договору аренды. Большая часть из них устарела, требует постоянного внимания и дорогостоящего обслуживания. Кроме того, за каждую единицу этой техники СКС продолжает платить арендную плату.Реализация проекта по постепенной замене транспортного парка должна решить одновременно несколько проблем: обеспечить аварийно-восстановительные бригады современной техникой, сократить расходы на ее содержание и создать для персонала более комфортные условия работы.В течение 2018 и 2019 годов СКС планируют отказаться от аренды 69 единиц морально и физически устаревшей техники и закупить новые машины. Среди них – 46 легковых машин (несколько модификаций автомобилей Лада, в том числе полноприводные), ГАЗели, а так же 2 экскаватора. Общие инвестиции по данному проекту составят более 125 миллионов рублей, срок окупаемости – менее трех лет.Уже в октябре 2017 года начал работать минипогрузчик, необходимый для работ в стесненных условиях небольших дворов и узких улиц, а в самом начале января 2018 года на линию выходят три ГАЗели для выезда аварийно-восстановительных бригад. В феврале будут получены ещё 29 единиц легковой техники и экскаваторы, сообщает СКС.