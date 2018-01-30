Самарские энергетики предупреждают: за хищения электроэнергии можно попасть в тюрьму
30 января 2018 11:34
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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» проводится системная работа по пресечению и предотвращению
воровства электрической энергии. Только за последние несколько месяцев более 40 человек были привлечены к административной ответственности. Энергетики напоминают: платить за
похищенное электричество все равно придется. Помимо возмещения причиненного ущерба, нарушителей ждет серьезный штраф или даже уголовное преследование.
Действия энерговоров зачастую приводят к печальным последствиям, которые ощущают на себе ни в чtм неповинные люди. Набросы на провода, «заряженные счетчики»,
подключение к сети в обход приборов учета и другие, давно известные энергетикам способы мошенничества со стороны расхитителей электричества, приводят к неконтролируемой
перегрузке сети и, как следствие, к ухудшению качества и перебоям в электроснабжении. Но самое печальное, что самовольное подключение к электросетям опасно для жизни, как
самого нарушителя, так и других потребителей.
Энерговоры выявляются в ходе рейдов, которые энергетики проводят буквально каждый день. Так, самое большое количество случаев хищения электроэнергии было
выявлено недавно в Сергиевском районе Самарской области. Злоумышленникам пришлось не только в полном объеме возместить причиненный ущерб, но и заплатить штраф по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». Если штраф для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч
рублей, то для должностных лиц санкции жестче – от 30 до 80 тысяч с возможностью дисквалификации на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц - от 100 до 200
тысяч рублей. Кроме того, при причинении ущерба свыше 250 000 рублей, энерговор может понести и уголовное наказание по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием) с лишением свободы на срок до двух лет.
Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов
учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35- 74 или 8 (800)
775-16- 42. Анонимность гарантируется.
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