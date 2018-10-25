Я нашел ошибку
Главные новости: 
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
сегодня  Четверг, 25 октября, 14:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/10:
USD 65.63
0.32
EUR 75.08
0.22
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

25 октября 2018 09:58
118
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Запуск состоялся 25 октября.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 25 октября, в 03.15 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2-1б» двигатели предприятия отработали штатно.
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.
Это уже третий старт ракеты-носителя типа «Союз», проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 октября 2018  11:37
ОЭЗ «Тольятти» продолжает работу по привлечению новых инвесторов в рамках выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
ОЭЗ «Тольятти» продолжает работу по привлечению новых инвесторов в рамках выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
Сегодня уже два ее резидента реализуют проекты в отрасли химии. Экономика региона
102
24 октября 2018  13:52
В технопарке «Жигулевская долина» состоится День открытых дверей совместно с Фондом «Сколково»
В технопарке «Жигулевская долина» состоится День открытых дверей совместно с Фондом «Сколково»
Вход на мероприятие по предварительной регистрации. Экономика региона
223
24 октября 2018  10:55
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне"
Участие в национальных проектах закладывает основы развития Самарской области на ближайшие шесть лет. Экономика региона
174
Весь список
Финансы и Банки
25 октября 2018  09:28
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
Опция бесплатна и доступна большинству пользователей по умолчанию, подключить её можно самостоятельно. Финансы и Банки
135
24 октября 2018  10:02
Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
«В2В-платежи» – удобный инструмент приёма платежей от бизнеса для интернет-магазинов и поставщиков услуг. Финансы и Банки
150
23 октября 2018  11:09
Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa
Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa
Цифровая карта Visa  доступна для заказа c 15 октября на платформах iOS и Android. Финансы и Банки
225
Весь список
Строительство
24 октября 2018  12:54
Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов
Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов
Из регионального бюджета дополнительно выделено 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов. Строительство
190
23 октября 2018  09:48
В 2019 году в Самаре планируется начать строить магистраль Центральную Начаты торги для сноса домов на месте будущей дороги.
В 2019 году в Самаре планируется начать строить магистраль Центральную
Начаты торги для сноса домов на месте будущей дороги. Строительство
252
23 октября 2018  04:09
Железобетонные опоры освещения
Железобетонные опоры освещения
 Для всех, кто живет в современных населенных пунктах, а также для различного рода организаций важно функционирование линий электропередач.  Строительство
71
Весь список
Материалы и технологии
24 октября 2018  19:11
Пожарные резервуары - помощь для локализации пожаров
Пожарные резервуары - помощь для локализации пожаров
 Для того чтобы хранить жидкости, используемые при локализации пожаров, надежными помощниками станут пожарные резервуары.  Материалы и технологии
44
6 октября 2018  09:34
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
 Когда профессиональный фотограф сталкивается с ярким солнечным светом, то использует в этом случае светоотражатель или лайт-диск. Компактные отражатели без... Материалы и технологии
239
26 сентября 2018  18:37
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
 Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в новостройках. Вы сможете  посмотреть  все новостройки Рязани -... Материалы и технологии
166
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
731
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1986
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1901
Весь список
Бизнес
23 октября 2018  04:29
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
 Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях.  Бизнес
52
22 октября 2018  11:10
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
174
16 октября 2018  15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк».
В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс
Его оператором станет сеть «Синема Парк».  Бизнес
312
Весь список


Новости компаний
25 октября 2018  11:32
Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка
Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка
Начальная цена лота на аукционе составила 65,4 млн рублей. Новости компаний
102
25 октября 2018  09:58
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Запуск состоялся 25 октября.  Новости компаний
117
24 октября 2018  19:39
Простаивающий комбинат «Родник» сделал первый шаг к восстановлению своей деятельности.
Простаивающий комбинат «Родник» сделал первый шаг к восстановлению своей деятельности.
Новости компаний
246
24 октября 2018  10:51
АвтоВАЗ повернулся лицом к поставщикам Завод стал лучше рассчитываться с поставщиками.
АвтоВАЗ повернулся лицом к поставщикам
Завод стал лучше рассчитываться с поставщиками. Новости компаний
186
Весь список
IT и Коммуникации
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
59
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
653
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
510
Весь список
Транспорт
25 октября 2018  11:06
ТТУ Самары отметит профессиональный праздник
ТТУ Самары отметит профессиональный праздник
Организация является самым старейшим транспортным предприятием города. Транспорт
131
24 октября 2018  19:02
Здесь наблюдается сужение дороги до двух полос на стороне въезда в город. В результате на этом участке скапливается большое количество автомобилей.
Минтранс просит Поволжуправтодор расширить дорогу от ТЦ Мега до гостиницы "Моя"
Здесь наблюдается сужение дороги до двух полос на стороне въезда в город. В результате на этом участке скапливается большое количество автомобилей.   Транспорт
230
24 октября 2018  10:48
В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии построят 2-уровневую развязку
В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии построят 2-уровневую развязку
Путепровод будет начинаться в районе дома культуры «Современник». Транспорт
186
22 октября 2018  14:54
Более 100 школьников из Самары и Пензы отправились в первую экскурсионную поездку в Москву.
Проект «Вагон знаний» пополнился новыми маршрутами Москва – Пенза и Москва – Самара
Более 100 школьников из Самары и Пензы отправились в первую экскурсионную поездку в Москву.  Транспорт
276
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
316
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
489
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
466
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
527
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
492
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
954
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
796
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1187
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1233
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2347
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1755
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1931
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»
Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Маршала Советского Союза Дмитрий Устинова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные