Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 25 октября, в 03.15 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2-1б» двигатели предприятия отработали штатно.Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.Это уже третий старт ракеты-носителя типа «Союз», проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба компании.В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.Фото pixabay.com