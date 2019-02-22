Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом Egyptsat-A, созданным в интересах Правительства Арабской Республики Египет.Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A состоялся 21 февраля 2019 г. в 19:47 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.Данный старт стал первым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).В очередной раз подтверждена высокая надежность двигательной установки, основанная на многолетней статистике и опыте эксплуатации техники.Фото: pixabay.com