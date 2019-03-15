Самарские двигатели обеспечили старт «Союз МС-12»

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Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации, обеспечили очередной успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с экипажем 59/60 длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служьа завода.14 марта в 22:14 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12», который вывела на орбиту ракета космического назначения «Союз-ФГ». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.Все детали двигателя, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль — не только на предприятии, но и у представителя заказчика (АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко»). Надежность двигательных установок РД-107А/РД-108А составляет 99,9%.В составе основного экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир экипажа) и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук (бортинженеры).Фото: pixabay.com