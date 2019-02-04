«Самараэнерго» установит автоматизированную систему учета электроэнергии в поселке Рощинский
4 февраля 2019 11:16
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В проекте будут участвовать все многоквартирные дома поселка Рощинский. Автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) планируется оснастить 2200 квартир, в которых будут заменены обычные счетчики электроэнергии на двухтарифные.
Установка системы АСКУЭ выгодна как энергокомпании, так и потребителям: ПАО «Самараэнерго» в результате обеспечит более точный учет электрической энергии, повысит прозрачность в расчетах с бытовыми потребителями. Жители Рощинского бесплатно получат двухтарифные счетчики электроэнергии, которые позволят сэкономить порядка 10% потребления, так как ночной тариф в два раза дешевле. Кроме того, весь сбор данных – будет автоматизирован, то есть владельцам жилья не нужно будет ежемесячно передавать данные в энергокомпанию. При этом у потребителя остается возможность контролировать этот процесс, сверяя показания. При возникновении каких-либо вопросов можно будет обратиться в Самарское отделение ПАО «Самараэнерго» и произвести сверку.
Работы по внедрению АСКУЭ в поселке Рощинский только начались. В настоящее время специалисты с удостоверениями и доверенностями от ПАО «Самараэнерго» проверяют старые счетчики и собирают фактически данные для возможности постановки новых приборов учета электроэнергии. И установка, и сами счетчики приобретены за счет ПАО «Самараэнерго». Никаких вложений от потребителя не требуется. Работа продлится до конца апреля 2019 года.
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