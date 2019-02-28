С космодрома Куру успешно стартовала ракета с самарскими серийными двигателями

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Ракетные двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А производства самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 6 британскими телекоммуникационными спутниками OneWeb.Пуск состоялся в 00:37 по московскому времени со стартовой площадки пускового комплекса «Союз» космодрома Куру (Французская Гвиана). Запуск стал первым в текущем году с экваториального космодрома.Двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на ракете-носителе, отработали штатно. В очередной раз подтверждена высокая надежность двигательной установки, основанная на опыте эксплуатации техники в условиях влажного экваториального климата.В результате 21 коммерческого запуска 672 спутников на ракетах-носителях «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» с космодромов Куру, Байконур и Восточный OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Фото: pixabay.com