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С 1 июля у рабочих АВТОВАЗа зарплата вырастет на 6,9%

28 июня 2018 11:17
117
С 1 июля у рабочих АВТОВАЗа зарплата вырастет на 6,9%
Как сообщают в компании, повышение не коснется топ-менеджмента предприятия.

Переговоры руководства АВТОВАЗа с профсоюзной организацией, стартовавшие 14 июня, завершились решением о повышении тарифных ставок и окладов работников предприятия на 6,9%. Повышенную зарплату с 1 июля 2018 года начнут получать все, кроме представителей высшего менеджмента завода, которых эти перемены не коснутся, сообщает пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ".

- После активных переговоров с профсоюзом Компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников, - прокомментировал принятое решение президент ПАО "АВТОВАЗ" Ив Каракатзанис.

- В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году, - добавил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Напомним, с 23 июля по 12 августа предприятие отправится в единый корпоративный отпуск, а пока рабочие продолжают трудиться, несмотря на высокую температуру воздуха в цехах. Но теперь уже за зарплату, выросшую на 6,9%, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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