Равиль Ахметов может стать врио гендиректора РКЦ «Прогресс»
19 февраля 2018 11:47
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Первый заместитель генерального директора – генерального конструктора Равиль Ахметов может стать кандидатом на временное исполнение обязанностей руководителя предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В связи с отстранением Александра Кирилина от занимаемой должности на время предварительного следствия, было принято решение вынести вопрос об образовании временного единоличного исполнительного органа на внеочередное заочное заседание совета директоров АО РКЦ «Прогресс».
Напомним, по итогам служебной проверки, проведенной Роскосмосом, в 2016 году в отношении руководящего звена РКЦ «Прогресс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования в УФСБ России по Самарской области поступили дополнительные сведения, на основании которых было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Александра Кирилина, сообщает ФедералПресс.
Напомним, в пятницу, 16 февраля, Самарский районный суд отстранил гендиректора РКЦ «Прогресс» от занимаемой должности на 2 месяца.
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