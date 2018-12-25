Работники КНПЗ помогли Деду Морозу исполнить желания самарских ребятишек

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До Нового года еще неделя, а почти 60 ребят из Куйбышевского района уже побывали на праздничной елке. 24 декабря в ГКУ СО Центр «Семья» (Куйбышевское отделение) гостями утренника стали дети из многодетных и приёмных семей, взятые под опеку, а также с ограниченными возможностями здоровья.Их ждали новогодние развлечения и подарки, именно те, о которых мальчишки и девчонки просили в своих письмах Деду Морозу.Магнитный конструктор, робот, планшеты, коньки - всего и не перечислишь, и как же счастливо горели глаза ребят!Юные самарцы верят в чудо и доброго зимнего волшебника, и только взрослые знают –осуществиться детским желаниям снова помогли нефтепереработчики, традиционно организовав акцию «Ёлочка, дари!».В этом году заводчане позаботились и о ребятах с особо тяжелыми формами заболеваний, вне зависимости от их места жительства. Для них сотрудники КНПЗ купили лечебное питание, дорогостоящие лекарства, средства по уходу и развивающие игрушки.– Мы очень благодарны заводу за это доброе дело, – говорит социальный педагог в ГКУ СО Центр «Семья», специалист по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов Елена Колендо. – Мы давно дружим с Куйбышевским НПЗ и молодёжным центром «Диалог» – молодые специалисты завода помогают нам проводить праздники и зимой, и летом. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья!