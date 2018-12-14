Принято окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности
14 декабря 2018 11:19
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12 декабря Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности за 2012 – 2013 гг. в размере 816 млн руб.
Ранее Арбитражный суд Самарской области уже вынес в отношении предприятия два решения о взыскании недоплаченных налогов за 2012 г. В частности, согласно решению от 6 сентября, «Тольяттиазот» обязан доплатить 42,7 млн руб. налоговой задолженности, и согласно решению от 11 сентября – 23 млн руб. налогов с реализации карбамида. Наконец, недавно ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту» о взыскании налоговой задолженности за 2013 год на сумму свыше 528,3 млн рублей.
В поле зрения налоговиков попадали и другие налоговые правонарушения, совершенные на предприятии ещё в конце 2000-х – начале 2010-х. Так, за 2009 г. ФНС доначислила предприятию 461 млн руб., за 2010 г. – 525 млн руб., и за 2011 г. – 617 млн руб., итого – свыше 1,6 млрд руб. за три года. При этом все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили законность и обоснованность претензий надзорного ведомства по каждому из трёх эпизодов. Проделанная Федеральной налоговойслужбой работа позволила суду установить, что «ТОАЗ» и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции до 2021 г., являются взаимозависимыми лицами, так как швейцарский бизнесмен Андреас Циви, который является крупным акционером ТОАЗа, контролирует 100% акций Nitrochem через свою компанию Ameropa AG. В очередной раз установлен это преюдициальный факт, которыйповторно доказывать не нужно, как для налоговых дел в Самарском арбитраже, так и для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., которое сейчас рассматривает Комсомольский районный суд Тольятти.
На днях показания по уголовному делу давал заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Игорь Матвеев. Специалист в сфере ценообразования подтвердил, что цены «ТОАЗа» на аммиак и карбамид за период с 2008 по 2011 год были ниже среднерыночных более чем на 20%. Поскольку судом установлено, что сделки между «ТОАЗом» и Nitrochem Distribution AG были контролируемыми, то очевидно, что цены занижались специально, и Nitrochem благодаря этому продавал продукцию «ТОАЗа» на мировом рынке по рыночным ценам, а разницу, которая выводилась из-под налогообложения в России, распределяли между собой обвиняемые по этому уголовному делу, которые сейчас скрываются в Европе и США. К сожалению для самих обвиняемых, очередное решениеарбитражного суда в Самаре делает всё более вероятным возвращение украденных денег обратно на предприятие, а также в региональный и федеральный бюджеты в виде миллиардов рублей налоговых платежей.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. по факту хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, никогда не возвращалась на предприятие и распределялась по карманам скрывающихся в Европе и США обвиняемых – совладельцев ТОАЗа Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора завода Евгения Королева, владельца Ameropa AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта-Ведемайера. В результате ущерб был нанесен самому предприятию, его миноритарным акционерам, а также федеральным и региональным бюджетам, недополучившим миллиарды рублей налоговых платежей, пишет ТLTgorod.
pixabay.com
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