Президенту АвтоВАЗа пожаловались на «экстремальную жару» на рабочем месте
29 июня 2018 10:58
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На согласительной комиссии АвтоВАЗа, в которой участвуют руководители завода и представители профсоюза, в среду, 27 июня, была одобрена специальная программа по улучшению условий труда на три года, рассказал РБК председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа и член совета директоров Сергей Зайцев.
В рамках этой программы предполагается отремонтировать санитарно-бытовые помещения (гардеробы, туалеты, столовые и другие) — всего более 2 тыс. мероприятий. На эти цели, по его словам, выделено 3,178 млрд руб., из них около 1 млрд руб. поступит уже в 2018 году.
Представитель АвтоВАЗа подтвердил РБК, что в тот же день новый президент завода Ив Каракатзанис (назначен 1 июня) подписал соответствующий приказ.
Но принятых мер может оказаться недостаточно. Рабочий тольяттинского завода 26 июня направил письмо Каракатзанису с просьбой обеспечить «нормальные условия труда». Температура на рабочих местах на прессовом производстве (штампует детали) «очень высокая», отсутствует вентиляция, а плотная ткань спецодежды в этих условиях «не способствует комфортным условиям труда и пагубно влияет на здоровье», говорится в обращении (у РБК есть копия). В случае невозможности создать «неопасные для здоровья» условия труда рабочий просит рассмотреть возможность сокращения рабочей смены в соответствии с Трудовым кодексом или отправить его на 2/3 ставки до тех пор, пока «экстремальная жара» не прекратится.
Представитель АвтоВАЗа подтвердил РБК получение такого обращения. По его словам, оно будет рассмотрено.
Аналогичные жалобы на жару в цехах пишут и другие сотрудники тольяттинского завода в группе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии градусников с температурой от 30 до 38 градусов по Цельсию. Работа в условиях аномальной жары обсуждалась и на согласительной комиссии 27 июня, следует из сообщения первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа. Зайцев подтвердил РБК, что в цехах фиксируются превышения температурного режима. «Сотрудники, которые работают в местах, где зафиксировано превышение температуры, получают доплаты (около 4%), также регламентированы перерывы, соблюдается режим труда и отдыха», — утверждает он. Но, по его словам, в некоторых помещениях проходит профилактика кондиционеров или сотрудники сами, нарушая дисциплину, не закрывают двери, поэтому стоит «невыносимая жара».
Представитель АвтоВАЗа уточняет, что компания «внимательно» следит за условиями труда своих сотрудников. Среди принимаемых мер в зависимости от производства — дополнительные перерывы, ручная регулировка системы вентиляции и естественной вентиляции (охлаждение корпусов в ночное время, управление фрамугами и т.д.), также созданы комнаты отдыха с кондиционерами. «Идет ручное управление ситуацией, чтобы не допустить ухудшения здоровья сотрудников. Руководители внимательно наблюдают за состоянием людей и при необходимости сразу же отправляют их к медикам», — добавил он.
Сотрудники жалуются на невыносимую жару на производственных площадках АвтоВАЗа не первый год. В 2010 году компания даже останавливала конвейер на неделю. В 2011 году руководство завода решило поощрить сотрудников, которые работали, несмотря на высокую температуру воздуха в цехах: в июле она достигала почти 40 градусов. На эти цели было выделено 107 млн руб. — по 1 тыс. руб. на человека
«Мы уже много лет работаем с темой жары на производстве, выработали методику, как работнику отказаться от работы при высокой температуре и не быть уволенным. На заводе Ford во Всеволожске рабочие на основе нашей методики добились комфортных условий труда за счет высокой самоорганизации», — рассказал РБК председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев. По его словам, в случае с АвтоВАЗом ситуация с жарой не меняется уже несколько лет, работники не могут сплотиться и очень боятся массовых увольнений. «Скоро завод уйдет в корпоративный отпуск, поэтому проблема в этом году опять не будет решена. А сегодня было в среднем 32 градуса на термометрах заводчан», — добавляет Золотарев.
При нарушениях Трудового кодекса, в том числе при высоких температурах, работник вправе обратиться в суд, отмечает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации адвокат Евгений Корчаго. «Работнику стоит запросить у работодателя данные аттестации рабочего места, которые тот обязан ему предоставить. Если работодатель не предоставляет эти сведения или работник считает их не соответствующими действительности, стоит направить жалобу в государственную инспекцию труда», — добавил он.
Согласно отчету АвтоВАЗа, средняя численность работников компании на конец первого квартала 2018 года снизилась на 3,3%, до 36,4 тыс. человек. Фонд начисленной зарплаты за январь—март 2018 года достиг 4,96 млрд руб., за 2017 год — 18,8 млрд руб.
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