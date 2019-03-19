Предприятия самарской Безымянки обвиняют энергетиков в завышении цен
19 марта 2019 09:30
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Федеральной антимонопольной службе придется разбираться в конфликте между энергетиками и промышленниками из-за роста цен на пар. После того как в этой сфере отменили государственное регулирование тарифов, компания «Т Плюс» повысила в полтора раза стоимость пара, отгружаемого с Безымянской ТЭЦ. Промышленные предприятия считают такую смену правил игры необоснованной и утверждают, что по таким ценам работать не смогут.
С 2019 года в силу вступили положения закона «О теплоснабжении», которые дерегулировали тарифы на пар. Таким образом, государство отказалось от контроля за сектором и предложило теплоэнергетическим компаниям самостоятельно устанавливать цены на этот ресурс.
Получив возможность регулировать тарифы на пар, самарский филиал «Т Плюс» поднял их на 50% и более. Рост цен затронул в основном заводы безымянского куста: АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», ОАО «Авиакор — авиационный завод», ЗАО «Арконик СМЗ», ОАО «Металлист-Самара», АО «ПАО «Гидроавтоматика», ПАО «Кузнецов», ООО «Строммашина», ООО «Самарский завод железобетонных изделий», АО «Тепличный».
Публично о своем недовольстве ситуацией промышленники заявили на рабочем совещании комитета по промышленности, предпринимательству и торговли Самарской губернской думы 19 февраля 2019 года.
На мероприятии присутствовали исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» (СРСО) Владимир Братчиков, представители РКЦ «Прогресс», предприятий «Авиакор — авиационный завод», «Авиаагрегат», «Кузнецов», а также «Т Плюс». По итогам совещания участники решили направить обращение в ФАС с просьбой обратить внимание на новые тарифы, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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