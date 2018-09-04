Около 400 миллионов должны контрагенты филиалу «Самарские РС» за услуги по передаче электроэнергии
4 сентября 2018 13:22
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В настоящее время дебиторская задолженность перед филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» за услуги по передаче электроэнергии составляет около 400 млн рублей. Сумма сопоставима примерно со стоимостью 1,5 ремонтных программ.
Большую часть дебиторской задолженности перед филиалом «Самарские РС» составляет тянущийся несколько лет долг «РТ-Энерготрейдинг» – он составляет без малого 314 млн рублей.
Наращивает задолженность и ряд территориальных сетевых организаций (ТСО). Так, к примеру, из месяца в месяц от оплаты оказанных услуг уклоняются, ООО «РЭС» (более 6 млн рублей), МУП «ВОДА-16» (около 1,5 млн.руб.). Пополнило список в 2018 году и ООО «Энергетик» с задолженностью около 360 тысяч рублей.
Какой бы ни была суммы задолженности, сам факт ее наличия и тенденция к накапливанию долгов не может не вызывать обеспокоенность филиала электросетевой компании. Подготовка к осенне-зимнему периоду вступила в завершающую стадию, и все средства направляются на обеспечение надежного электроснабжения. Неплатежи в адрес сетевиков являются безответственностью по отношению не только к ПАО «МРСК Волги», но и ко всем потребителям электроэнергии в Самарской области.
В «Самарских распределительных сетях» на постоянной основе ведется активная претензионно-исковая работа, конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел и службой судебных приставов, в некоторых случаях энергетики вынуждены обращаться в прокуратуру. Однако этот путь взыскания долгов занимает достаточно много времени, сообщает пресс-служба компании.
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