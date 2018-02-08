Новым президентом АвтоВАЗа может стать Алеш Братож
8 февраля 2018 10:28
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Освободившееся место директора АвтоВАЗа может занять Алеш Братож, который сейчас занимает пост исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок завода. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с планами компании.
Напомним, накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил, что директор тольяттинского автогиганта Николя Мор покинет свой пост. Он займет должность руководителя евразийского подразделения «Renault». Ранее сообщалось, что Мор будет совмещать должности в АвтоВАЗе и «Renault».
Возможный новый директор тольяттинского автогиганта Алеш Братож на АвтоВАЗе с 2016 года. До этого он с 2005 года занимал разные должности в группе «Renault». Работал в Словении и Турции.
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