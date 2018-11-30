Новые факты хищения электроэнергии выявили сотрудники «Самарских распределительных сетей»
30 ноября 2018 13:44
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«Самарские распределительные сети» продолжают боротьсяс хищениями электроэнергии. Новые факты были выявлены в двух муниципальных районах Самарской области.
Сэкономить на электричестве с помощью обычного наброса на вводной провод помимо прибора учета решил житель села Большой Толкай Похвистневского района. Акт безучетного потребления составлен сотрудниками энергокомпании на месте проверки и подписан потребителем, а в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа» ему придется заплатить и штраф в размере 10 000 рублей.
Второй нарушитель был выявлен в селе Славкино Сергиевского района. При осмотре жилого дома был обнаружен дополнительный кабель, не подключенный к прибору учета. И в этом случае «энерговор» оплатой за потребленные киловатты не отделается – в ОМВД было направлено заявление о привлечении нарушителя к административной ответственности.
Подобные рейды проводятся сотрудниками «Самарских распределительных сетей» на постоянной основе во всех районах области. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.
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