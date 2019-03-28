Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе
28 марта 2019 09:29
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Немецкий журнал Stern отметил «своеобразный» дизайн внедорожника Lada 4x4 Vision и предсказал успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — «Нива».
«Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость «Нивы» примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе», — констатирует автор Stern.
По его мнению, Lada 4x4, ранее известная под названием «Нива», является старейшим из продающихся внедорожников, обладающим при этом «самой оптимальной» ценой.
«Сильно выросший в размерах Vision станет его возможным преемником», — говорится в статье.
Новинка обращает на себя внимание «изломанной» поверхностью кузова, указывает автор материала. Lada 4x4 Vision, по данным Stern, получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
«Дизайнеры следовали тенденции производства «тактической» продукции, которая предполагает придание любому предмету «военного» внешнего вида», — отмечает издание.
Компания «АвтоВАЗ» запустила серийное производство обновленного кроссовера Lada 4×4 6 сентября 2018 года. Все автомобили получили новую комбинацию приборов. Кроме того, появилась комплектация Black Edition и дополнительные опции.
На сегодняшний день машина выпускается в пяти основных версиях: трех- и пятидверная, трех- и пятидверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости — 4×4 Bronto. Стоимость модели в базовой комплектации Classic с учетом действующих скидок составляет 440 тыс. рублей, пишут "Известия".
Фото: lada.ru
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