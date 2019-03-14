Назначен новый управляющий директор самарского ПАО "Кузнецов"

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Управляющим директором ПАО «Кузнецов» назначен. Сегодня он был представлен коллективу. Во встрече с работниками стратегического для Самарской области предприятия принял участие Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор АО ОДК Александр Артюхов.До своего назначения Алексей Соболев работал зам. управляющего директора, директором по экономике и финансам НПО «Сатурн» (также входящего в ОДК),имеет большой производственный и управленческий опыт, предметно занимался модернизацией и финансовым оздоровлением предприятия.Прежний руководитель предприятия,, переходит на работу в холдинг ОДК. Гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»подчеркнул, что время его руководства останется в истории предприятия как период развития. «Многие было сделано с точки зрения как организационных, так и технических вопросов. Сегодня на предприятии реализуются 13 проектов по перевооружению и реконструкции предприятия, 9 из которых должны быть сданы в этом году. Все они структурированы, формализованы, есть уверенность в их реализации»,- отметил Александр Артюхов.Губернаторподчеркнул - в последние годы руководством предприятия при поддержке рег.правительства проведена большая работа:«Результаты, в первую очередь, по загрузке предприятия, связаны с той системной работой, которая ведется ПАО #Кузнецов по расширению компетенций»ПАО "Кузнецов" на сегодняшний момент уже обладает портфелем заказов практически на 10 лет. Для того, чтобы реализовать этот портфель заказов, предприятию требуется пройти технологическую индустриальную трансформацию, чем завод активно занимается все эти годы. Мы уже прошли непростой период технологической трансформации на Автовазе, и вы видите, на какие впечатляющие показатели вышло предприятие в прошлом году. По другим крупнейшим производствам также этот процесс проходит, уверен, что и здесь мы с задачей справимся. Понятно, что любые изменения, любая трансформация - это очень непростая задача. Но, если бы мы ее не решали, тогда, скорее всего, мы потеряли бы легендарное предприятие, которым гордится не только вся Самарская область, но и вся страна»,- отметил глава региона.Поэтому те решения, которые принимались в последние годы и последовательно претворялось в жизнь, были необходимы предприятию - ради его будущего, ради обороноспособности страны, ради сохранения лучших традиций, которыми Кузнецов всегда гордился»,- подчеркнул губернатор.Напомним, в последние месяцы Губернатор провёл ряд переговоров в федеральных ведомствах, с руководством ОДК, посвящённых развитию завода, его дальнейшей загрузке, сообщает Департамент информационной политики региона. «Мы очень подробно с руководством ОДК разложили ситуацию, дошли буквально до нормочасов.

"Если разложить по нормочасам те изделия, которые сегодня здесь выпускаются и будут выпускаться, а также доп.компетенции, которые передаются предприятию, то загрузка должна вырасти на 20%. Вот ответ всем скептикам, которые говорят, что предприятие будет снижать выпуск продукции. И новые изделия, и НИОКРы развиваются, растёт загрузка предприятия. Модернизация производства сегодня производится успешно. Объем инвестиций в производство здесь носит абсолютно рекордные значения за последние несколько десятилетий. Нужно сконцентрироваться на решении этих задач. Рассчитываю, что новый руководитель сможет этот технологический переход завершить»,- подчеркнул Дмитрий Азаров.