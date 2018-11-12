На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
12 ноября 2018 21:51
75
На самарском заводе «Кузнецов» произошла авария. Об этом сообщили представители предприятия, пишет 63.ру.
— 8 ноября во время тестов на стенде аппарат по техническим причинам выключился. Специалисты осмотрели изделие и не нашли видимых повреждений. Несмотря на это, эксперты будут исследовать причины самовыключения. Но оборудование уже подтвердило ресурс, заявленный в конструкторской документации, — пояснили в ПАО «Кузнецов».
По их словам, это штатная ситуация в двигателестроении. Специалисты, которые занимаются испытаниями изделий, готовы к подобным авариям.
— Во время стендовых испытаний двигателя имитируется работа в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе и боевым. Главная задача тестов — выявить и устранить возможные дефекты изделий. Поэтому на этом этапе возможны отказы оборудования. Но их исследуют, а итоги помогают понять, как повысить надежность двигателей, — пояснили представители ПАО «Кузнецов».
Завод «Кузнецов» производит двигатели для космических ракет «Союз». К сожалению, без аварий не обходится и в рабочем режиме. 11 октября в полёте у ракеты «Союз-ФГ» отключились двигатели второй ступени. Экипаж корабля спасся: космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг приземлились в Казахстане. Во время расследования выяснилось, что авария произошла из-за ошибки сотрудников, которые собирали летательный аппарат на космодроме Байконур.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 ноября 2018 21:29
Особое внимание было уделено участию банка в инвестиционных проектах, которые реализуются в регионе. Экономика региона
74
12 ноября 2018 16:26
Коэффициент при расчёте ежемесячной стоимости патента для иностранных работников из безвизовых стран, устанавливается на уровне 1,9%. Экономика региона
183
12 ноября 2018 14:48
Встречу провели Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Экономика региона
210
Финансы и Банки
12 ноября 2018 09:41
Самые востребованные операции в приложении — P2P-переводы. Финансы и Банки
147
10 ноября 2018 16:31
По словам главы Сбербанка, больше всего «пострадают» менеджеры среднего звена — уступить свои должности роботам могут до 70% работников этого уровня. Финансы и Банки
583
9 ноября 2018 11:42
В ней приняли участие представители органов власти, крупнейших компаний — клиентов Сбербанка, активно участвующих во внешнеэкономической деятельности. Финансы и Банки
216
Строительство
12 ноября 2018 13:36
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
181
12 ноября 2018 12:49
На что идут застройщики, чтобы продать новые квартиры? Строительство
248
9 ноября 2018 17:42
Два застройщика, которые входят в состав девелоперской компании «Древо», получат землю в центре Самары и Волжском районе. Строительство
354
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
155
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
81
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
144
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
766
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2016
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1943
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
141
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
281
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
417
Новости компаний
12 ноября 2018 21:51
Новый двигатель тестировали на специальном стенде. Новости компаний
74
8 ноября 2018 23:40
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет. Новости компаний
404
8 ноября 2018 20:00
В Роскосмосе объяснили произошедшее программным сбоем и отметили, что на работу станции данный инцидент никак не повлияет. Новости компаний
288
8 ноября 2018 19:28
В октябре продано 32 тыс. автомобилей Lada, что по оценкам автозавода, является лучшим результатом за весь 2018 год. Новости компаний
387
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
123
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
712
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
561
Транспорт
12 ноября 2018 20:04
Данная мера вводится для удобства горожан. Транспорт
110
12 ноября 2018 12:28
На линию выделят дополнительные машины в соответствии с пассажиропотоком. Транспорт
222
12 ноября 2018 11:59
Количество задействованных автобусов увеличили с 80 до 90 единиц. Транспорт
280
9 ноября 2018 13:45
Объекты введены в эксплуатацию. Транспорт
246
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
239
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
739
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
809
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
783
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
816
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
657
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
684
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1100
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1459
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1524
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2644
Мероприятия