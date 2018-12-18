На самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» началась модернизация производства

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На старейшем самарском предприятии «Кузнецов» продолжается реализация масштабной программы модернизации производства. 12 декабря на заводе стартовали работы по заливке фундамента корпуса, где разместится Центр специализации «Корпус производства компрессоров». Этот проект позволит увеличить пропускную способность подразделений «Кузнецова», которые работают над выпуском знаменитых авиационных двигателей для бомбардировщиков НК-32-02.Финансируется модернизация за счет средств Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» и собственных средств «Объединенной двигателестроительной корпорации», в которую входит «Кузнецов». Только на первом этапе в строительство объекта и закупку оборудования вложат свыше 2 миллиардов рублей. «Корпус производства компрессоров» позволит разместить в одном здании всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного двигателя – от заготовки до выхода готового узла.У проекта два этапа. В рамках первого – строительно-монтажные работы и закупка оборудования. На втором сделают пристрой и закупят технику, необходимую для увеличения пропускной способности производства. В общей сложности комплекс займет 16 тысяч квадратных метров площади.Если говорить о текущем портфеле заказов предприятия, то подходит к завершению исполнение контракта на поставку новых двигателей НК-32 второй серии. И заключены контракты на поставку еще 22 машин. А что касается авиационных и индустриальных двигателей, то в планах ОДК – довести количество выпускаемых и ремонтируемых изделий до 200 штук в год в 2025 году.– Объем инвестиций в развитие производства существенный, – отметил после недавней встречи с генеральным директором «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александром Артюховым губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Миллиарды рублей инвестиций в модернизацию предприятия, портфель заказов уже сегодня практически набран на десять лет вперед. Со своей стороны мы готовы оказывать всемерную поддержку для того, чтобы перспективы предприятия были понятны и устойчивы на многие десятилетия вперед и сохранялись славные традиции трудового коллектива двигаться к новым рубежам.Надо сказать, немалый объем госзаказа обеспечивает «Кузнецову» ракетно-космическая компетенция (40 процентов объема производства). Все пилотируемые и грузовые космические корабли в СССР и России – «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс» – были запущены с помощью двигателей серийного производства «Кузнецов». Именно двигатели первой и второй ступени, сделанные в Самаре, обеспечили последний запуск корабля «Союз МС-11» с новой длительной экспедицией на Международную космическую станцию, отработав без замечаний. Надежность серийных изделий для космоса достигает 99,9 процента. Сегодня доля «Кузнецова» в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70 процентов, по пилотируемым пускам – 100 процентов, сообщается на сайте Минпрома региона.