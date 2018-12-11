На Куйбышевском НПЗ молодых работников посвятили в нефтепереработчики
11 декабря 2018 09:19
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Все они уже трудятся в различных цехах и службах завода операторами технологических установок, машинистами технологических насосов и компрессоров, прибористами, лаборантами.
Как рассказала начальник отдела оценки и развития персонала АО «КНПЗ» Анна Михайловна Дониченко, ребятам, пришедшим на предприятие, дается три года, чтобы адаптироваться на производстве и раскрыть себя. Новички не просто становятся частью команды: на них обращено всё внимание и кадровой службы, и старших коллег, и руководства завода. Молодые специалисты проходят тренинги личностного роста, для них организуют молодёжные слёты, научно-технические конференции и многое другое – это помогает раскрыть профессиональный, лидерский потенциал каждого выпускника вуза, принятого на работу.
Отметим, что сегодня на Куйбышевском НПЗ в статусе молодого специалиста трудятся 87 работников, а ежегодно на предприятие принимают в среднем 25-30 выпускников различных вузов.
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