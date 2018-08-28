На "АвтоВАЗе" озвучили цены на новую Lada Granta
28 августа 2018 11:31
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"АвтоВАЗ" планирует начать продажи самой доступной модели Lada Granta после обновления 1 сентября. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу автогиганта Ян Птачек. Он отметил, что машины уже отгружают в дилерскую сеть.
По его словам, будут продаваться в четырёх типах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Кроме того, специалисты завода работают над версиями Granta Cross и Granta Sport. Эти машины уже в следующем году могут поступить в продажу. Кроме того, с выпуском обновлённого авто компания прекратила производство модели Lada Kalina.
Lada Granta будет стоить от 420 тысяч рублей. Такую цифру назвал начальник управления развития продуктового портфеля "АвтоВАЗа" Сергей Корниенко. Он подчеркнул, что это является абсолютным рекордом для отечественного рынка. Обновлённое авто покажут в августе 2018 года на автосалоне в Москве, пишет Лайф.
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