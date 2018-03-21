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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому "Авиакору"

21 марта 2018 11:39
105
Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля.

Теперь требования о взыскании с авиазавода 928,4 млн рублей арбитражный суд Москвы будет рассматривать лишь после того, как будет решен вопрос по иску на 2,2 млрд рублей, пишет СитиТраффик.

В декабре 2017 года в арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны РФ о взыскании с "Авиакора" штрафа на сумму 152,8 млн рублей по государственному контракту, а также процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере 775,6 млн рублей.

Позже, в феврале 2018 года, от силового ведомства поступило еще одно исковое заявление на 2,2 млрд рублей. Эти деньги Минобороны требует в связи с расторжением госконтракта. Министерство подало ходатайство об объединении двух этих исков в одно производство.

Однако суд не нашел оснований для их объединения. В понедельник, 19 марта, московский арбитраж постановил приостановить одно судебное разбирательство до тех пор, пока не будет решен спор по второму делу.

Напомним, в феврале арбитражный суд Москвы уже объединил 4 иска Минобороны к авиазаводу. Сумма требований по единому делу составляет более 1,5 млрд рублей. Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля.

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