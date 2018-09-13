Минобороны не сумело взыскать с самарского «Авиакора» 306,7 млн рублей
13 сентября 2018 10:40
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Контракт стороны заключали еще в 2012 году. Предметом контракта были опытно-конструкторские работы по самолету картографической аэросъемки местности. Машину планировалось изготавливать на базе типовой конструкции самолета АН-140-100, права на типовую конструкцию которого принадлежали украинскому концерну «Антонов». Всего «Авиакору» поручили провести шесть этапов работ.
Однако в 2014 году из-за накалившихся российско-украинских отношений проект остановили, а самарский авиазавод полностью прекратил производство данной модели. Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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