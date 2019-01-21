Концепция «Бережливое производство» применяется на самарском предприятии ОДК ПАО «Кузнецов»
21 января 2019 11:54
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Внедрение принципов и инструментов «бережливого производства» активно ведется на самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в рамках проекта по развитию производственной системы в соответствии с программой «Трансформация индустриальной модели» (ТрИМ) АО «ОДК».
ПАО «Кузнецов» осуществляет проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей, жидкостных ракетных двигателей, ГТУ для использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие является производителем двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и самолетов Дальней авиации ВКС РФ.
В ПАО «Кузнецов» активная работа в области внедрения принципов «бережливого производства» в сборочном цехе авиационных двигателей большой размерности велась в течение всего 2018 г. На сегодня первый этап преобразований уже завершен: полностью произведена перепланировка цеха с целью организации поточной сборки газотурбинных двигателей (включая создание производственных ячеек), выполнены необходимые ремонтные работы, проведено обучение персонала цеха основам «бережливого производства». Также обеспечена визуализация производственного процесса, организованы рабочие места по системе 5S, запущен процесс подачи предложений по улучшениям (получено свыше 200 предложений за 2018 г.). На втором этапе предстоит трансформация сборочного цеха в линию конечной сборки.
Аналогичные проекты по развитию производственной системы начаты в цехах ракетного и механообрабатывающего производства.
В 2018 г. четыре сотрудника ПАО «Кузнецов» показали блестящие результаты в корпоративных мероприятиях ОДК, основной целью которых является развитие практических навыков применения инструментов бережливого производства, сообщает Минпромтех региона.
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