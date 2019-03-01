Компания S7 Space подала иск к РКК «Энергия» на 11,3 миллиона рублей
1 марта 2019 09:42
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Российская частная компания S7 Space подала в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
В карточке дела на сайте суда сообщается, что сумма исковых требований составила 11,3 миллиона рублей. Суть требований S7 Space в материалах суда не раскрывается.
Компания S7 Space владеет плавучим космодромом «Морской старт» в Тихом океане, который раньше принадлежал РКК «Энергия». Стороны договорились о сделке по продаже космодрома в сентябре 2016 года, ее закрыли в апреле 2018 года. Сумму сделки оценивали в 150 миллионов долларов.
Компания S7 Space осуществила первый запуск космического аппарата в декабре 2017 года. На орбиту отправили спутник «Angosat-1», cозданный РКК «Энергия» по заказу Анголы. Аппарат перестал выходить на связь после запуска, пишет "Медуза".
Фото: pixabay.com
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