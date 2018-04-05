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Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка

5 апреля 2018 11:34
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Компания «Газпром газораспределение Самара» перешла на усиленный режим работы в период паводка
Под особым контролем находятся газопроводы, расположенные вблизи социально-значимых объектов.

В связи с наступлением периода весеннего паводка специалисты ООО «Газпром газораспределение Самара» перешли на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей.

Для предотвращения аварийных ситуаций газовики организовали ежедневный мониторинг технического состояния сетей газораспределения и объектов системы газоснабжения, попадающих в зону возможного затопления. Под особым контролем находятся газопроводы, расположенные вблизи социально-значимых объектов, а также газопроводы, проходящие через автомобильные и железные дороги.
Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций специалистами компании установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с органами ГО и ЧС, местными администрациями, районными паводковыми комиссиями и региональными энергетическими компаниями.

«Во время таяния снега возникает риск попадания газораспределительной сети и газового оборудования в зоны затопления, что может увеличить вероятность возникновения нештатных ситуаций в работе оборудования. Хочу напомнить потребителям, что необходимо особенно строго соблюдать правила безопасности и при запахе газа, сообщить о факте обнаружения утечки в аварийную – диспетчерскую службу по номеру 104», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

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