Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
8 августа 2018 10:11
43
В конце июля «Лада Ижевск» раскрыла финансовую отчетность. Согласно ей, в 2017 году ижевское подразделение АвтоВАЗа сгенерировало убыток в размере 933,741 млн рублей. Годом ранее предприятие оставалось в «плюсе» на 37,029 млн рублей. В 2015-м году «Лада Ижевск» и вовсе сумело получить чистую прибыль в размере 567,205 млн рублей.
Выручка вазовской «дочки» в 2017 году выросла, увеличившись с 45,174 млрд рублей, полученных в 2016-м, до 52,329 млрд рублей. Вероятно, на совокупном результате предприятия существенно сказался рост себестоимости продаж — с 45,174 млрд до 52,329 млрд рублей, а также коммерческих расходов — с 69,012 млн до 120,209 млн рублей. Управленческие расходы, в свою очередь, упали с 736,603 млн до 634,174 млн рублей.
Как ни парадоксально, падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta. В 2017 году модель вошла в число самых продаваемых в России, прибавив 40% к результату 2016-го. Всего в минувшем году реализовали 77,291 тыс. «Вест», пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 августа 2018 10:37
Осенью в областном центре планируется организовать две ярмарки сельскохозяйственной продукции. Экономика региона
1
8 августа 2018 09:24
Дипломат, бывший посол России в Молдове отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей... Экономика региона
80
7 августа 2018 22:19
Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива. Экономика региона
338
Финансы и Банки
7 августа 2018 17:22
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9». Финансы и Банки
243
7 августа 2018 14:16
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения. Финансы и Банки
236
7 августа 2018 12:48
Банк «Солидарность», подавший иск о банкротстве, подписал со Швидаком (на фото) мировое соглашение. Финансы и Банки
188
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
234
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
306
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
195
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
508
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1732
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1676
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
344
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
238
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
359
Новости компаний
8 августа 2018 10:11
Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta. Новости компаний
42
7 августа 2018 23:29
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром". Новости компаний
323
7 августа 2018 18:00
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
184
7 августа 2018 13:13
Новинки представят в рамках Московского международного автосалона. Новости компаний
226
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
389
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
308
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
322
Транспорт
7 августа 2018 14:50
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%. Транспорт
187
7 августа 2018 12:28
Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф. Транспорт
179
6 августа 2018 20:09
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
49
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
259
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
258
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
713
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
627
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1162
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
927
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
973
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1572
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1555
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3243
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2331
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3472
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
765
Мероприятия