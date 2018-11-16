Исполнилось 30 лет со дня запуска ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран»
16 ноября 2018 12:33
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15 ноября 2018 года исполнилось 30 лет со дня первого успешного запуска ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран». Завод «Прогресс» (ныне АО «РКЦ «Прогресс») внес значительный вклад в реализацию этого уникального проекта.
20 ноября 2018 года в 11:00 в АО «РКЦ «Прогресс» состоится торжественное заседание научно-технического совета, посвященного 30-летию полета многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран».
Успешный запуск комплекса «Энергия-Буран» 15 ноября 1988 года – это научно-технический прорыв страны, который показал всему миру потенциал отечественной ракетно-космической отрасли. Это уникальное событие наполнило профессиональную жизнь ракетостроителей «Прогресса» творчеством и значительно опередило своё время. Результаты реализации проекта «Энергия-Буран» нашли применение при разработке различных образцов ракетно-космической техники.
15 ноября 1988 года с космодрома «Байконур» был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран», что явилось ключевым этапом в создании многоразовой космической системы (МКС) «Энергия-Буран». Орбитальный корабль «Буран», сделав два витка вокруг Земли, впервые в мире совершил автоматическую посадку на аэродром. Это событие стало победой коллективов более 1200 предприятий России, Украины, Белоруссии и других республик Советского Союза, на которых работали сотни тысяч инженеров, ученых, рабочих. Головным предприятием по созданию системы «Энергия-Буран» было НПО «Энергия» им. С. П. Королева (ныне РКК «Энергия», г. Королёв, Московская область).
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