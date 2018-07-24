Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
24 июля 2018 13:42
169
"Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился 19 июля в Комсомольском суде Тольятти. Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.
Следующий этап – рассмотрение протоколов допроса свидетелей. Кроме того, суд принял к рассмотрению гражданский иск от Евгения Седыкина, одного из миноритарных акционеров ТОАЗа и потерпевшего по уголовному делу о хищении, иск о возмещении причиненных ему убытков в размере 2,78 млрд руб.
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семьей Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
До сих пор стороне защиты не удалось представить убедительных доказательств непричастности подсудимых к хищениям. Но этот недостаток они с лихвой компенсируют откровенными попытками сорвать процесс, клоунадой в зале, абсурдными ходатайствами, а также заказными публикациями в региональных СМИ, количество которых уже исчисляется сотнями. Так, ранее адвокаты подсудимых пытались заявить отвод прокурора из-за совпадения его позиции с позицией потерпевших по уголовному делу.
В этот раз адвокаты остались верны себе. Когда суду были представлены документы, полученные от властей Туниса, из которых следовало, чтоNitrochem продавала продукцию в африканской стране по рыночной цене, защитники устроили очередной цирк. Да еще и прокурор оговорился – случайно вместо тысяч сказал «миллионов». Адвокаты на фоне всего этого сделали вид, что документы из Туниса и оговорка прокурора полностью опровергают все доводы обвинения. Мол, вот цена рыночная! А вы говорили, что не рыночная. Шах и мат!
Тем не менее, сбить суд с толку грубой подменой понятий у адвокатов не вышло. Весь вся суть раскрытой правоохранительными органами схемы сводилась к тому, чтоNitrochem продавал на мировом рынке продукцию именно по рыночной цене. Проблема в том, что намного ниже рыночной была цена, по которой швейцарский офшор покупал продукцию у ТОАЗа. Так и получалась разница, оседавшая на швейцарских счетах и никогда не возвращавшаяся на предприятие. Утверждения адвокатов о том, что продукция ТОАЗа продавалась в Тунисе по одной цене вместе с идентичной продукцией других производителей только лишний раз подтверждает, что цена на ТОАЗе была подсудимыми заведомо занижена.
Кроме того, в материалах арбитражных дел можно найти целый ряд преюдициальных судебных актов, где факты занижения цены установлены и на других рынках. Из Решений Арбитражного суда г. Москвы по налоговым спорам с участием ТОАЗа видно, что 28.08.2009 г. по контракту от 31.07.2009 г.Nitrochem продала на базисе FOB порт Южный (Одесса) аммиак в количестве 11500 метрических тонн турецкой компании «Йилдыз Энтегре Агач Санаи Ве Тиджарет» по цене $282 за тонну. При этом самаNitrochem купила этот аммиак на том же базисе у ТОАЗа по цене $171. Свыше 64% от рыночной стоимости продукции осталось в швейцарском офшоре ($1 276 500 дохода, $255300 налога на прибыль). Это только по спору за 2009 г.
А вот, к примеру, данные по спору за 2011 год: из службы доходов США поступили данные, что разница в цене между рыночной (по которой продавал продукцию на американском рынке Nitrochem) и ценой, по которой она продавалась с ТОАЗа, составляла от 20 до 38%. На основании договора между Российской Федерацией и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» ФНС РФ направила запросы в компетентные органы США от 11.06.2014 № 16-08/0828дсп в отношении TRANSAMMONIA INC., от 11.06.2014 № 16-08/0829дсп в отношении MOSAIC ERTILIZER, LLC; от 11.06.2014 № 16-08/0827дсп в отношении PCS NITROGEN FERTILIZER L.P. Данные компании являются, согласно
коносаментам ОАО «Тольяттиазот», грузополучателями аммиака по контрактам, заключенным ОАО «Тольяттиазот» с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION». Информация, полученная инспекцией от Службы внутренних доходов США, изложенная в письмах от 24.11.2014 № 334649 (т. 23 л.д. 15-16) в отношении NITROGEM FERTILIZER L.P., от 24.11.2014 № 334647 (т. 23 л.д. 54-56) в отношении
TRANSAMMONIA INC; от 21.10.2014 №334648 (т. 23 л.д. 61-63) в отношении MOSAIC FERTILIZER L.P, также подтверждает применение налогоплательщиком в сделках с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION» нерыночных цен.
Согласно информации от Службы внутренних доходов США, данные компании являются покупателями аммиака, произведенного ОАО «Тольяттиазот» по договорам, заключенным компаниями NITROGEM FERTILIZER L.P., TRANSAMMONIA INC и MOSAIC FERTILIZER L.P. с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION A.G.», при этом цены последующей реализации аммиака, произведенного ОАО «Тольяттиазот», отличались от цен реализации ОАО «Тольяттиазот» по контрактам с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION AG» от 20 до 38%.
Таким образом, документы, представленные обвинением, абсолютно правдивы, что установлено судами и подтверждено другими документами, в том числе из-за рубежа, как бы адвокаты Махлаев, Рупрехта и Циви ни придирались к словам и не пытались «замылить» общую картину. Избранная защитой дешевая тактика, основанная на подмене понятий и фактов, свидетельствует о том, что никаких доводов, которые бы действительно оправдывали беглых олигархов, у нее нет", пишет TLTgorod.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
24 июля 2018 10:12
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
121
23 июля 2018 14:17
Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют... Экономика региона
276
23 июля 2018 11:57
Оборот розничной торговли в Тольятти за 6 месяцев также увеличился. Экономика региона
233
Финансы и Банки
24 июля 2018 14:42
С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту. Финансы и Банки
94
23 июля 2018 16:32
Для удобства граждан некоторые отделения работают на 30 минут дольше. Финансы и Банки
375
23 июля 2018 12:25
За выплатой компенсаций могут обратиться около 48 тысяч вкладчиков. Финансы и Банки
241
Строительство
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
300
19 июля 2018 20:56
Строительство
472
18 июля 2018 10:49
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
274
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
427
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1649
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1623
Бизнес
23 июля 2018 21:35
Журнал РБК разобрался, как и почему оно продолжает процветать. Бизнес
305
22 июля 2018 14:26
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы. Бизнес
414
20 июля 2018 15:17
Но лишь в 99 случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсации. Бизнес
237
Новости компаний
24 июля 2018 13:42
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела. Новости компаний
168
23 июля 2018 21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны. Новости компаний
335
23 июля 2018 20:09
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента». Новости компаний
353
23 июля 2018 09:01
Он продлится до 12 августа. Новости компаний
188
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
312
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
268
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
258
Транспорт
24 июля 2018 12:13
По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше. Транспорт
102
24 июля 2018 11:55
Аэродромная инфраструктура самарского аэропорта прошла масштабную реконструкцию. Транспорт
136
24 июля 2018 11:44
Для использования пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию. Транспорт
109
24 июля 2018 10:39
Пока транспорт не пускают из-за отсутствия остановочных павильонов. Транспорт
131
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
729
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
558
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
604
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
771
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2356
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2790
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1233
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1171
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2893
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1954
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3119
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
426
Мероприятия