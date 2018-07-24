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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился

24 июля 2018 13:42
169
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.

"Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился 19 июля в Комсомольском суде Тольятти. Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.
Следующий этап – рассмотрение протоколов допроса свидетелей. Кроме того, суд принял к рассмотрению гражданский иск от Евгения Седыкина, одного из миноритарных акционеров ТОАЗа и потерпевшего по уголовному делу о хищении, иск о возмещении причиненных ему убытков в размере 2,78 млрд руб.

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семьей Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.

До сих пор стороне защиты не удалось представить убедительных доказательств непричастности подсудимых к хищениям. Но этот недостаток они с лихвой компенсируют откровенными попытками сорвать процесс, клоунадой в зале, абсурдными ходатайствами, а также заказными публикациями в региональных СМИ, количество которых уже исчисляется сотнями. Так, ранее адвокаты подсудимых пытались заявить отвод прокурора из-за совпадения его позиции с позицией потерпевших по уголовному делу.
В этот раз адвокаты остались верны себе. Когда суду были представлены документы, полученные от властей Туниса, из которых следовало, чтоNitrochem продавала продукцию в африканской стране по рыночной цене, защитники устроили очередной цирк. Да еще и прокурор оговорился – случайно вместо тысяч сказал «миллионов». Адвокаты на фоне всего этого сделали вид, что документы из Туниса и оговорка прокурора полностью опровергают все доводы обвинения. Мол, вот цена рыночная! А вы говорили, что не рыночная. Шах и мат!

Тем не менее, сбить суд с толку грубой подменой понятий у адвокатов не вышло. Весь вся суть раскрытой правоохранительными органами схемы сводилась к тому, чтоNitrochem продавал на мировом рынке продукцию именно по рыночной цене. Проблема в том, что намного ниже рыночной была цена, по которой швейцарский офшор покупал продукцию у ТОАЗа. Так и получалась разница, оседавшая на швейцарских счетах и никогда не возвращавшаяся на предприятие. Утверждения адвокатов о том, что продукция ТОАЗа продавалась в Тунисе по одной цене вместе с идентичной продукцией других производителей только лишний раз подтверждает, что цена на ТОАЗе была подсудимыми заведомо занижена.

Кроме того, в материалах арбитражных дел можно найти целый ряд преюдициальных судебных актов, где факты занижения цены установлены и на других рынках. Из Решений Арбитражного суда г. Москвы по налоговым спорам с участием ТОАЗа видно, что 28.08.2009 г. по контракту от 31.07.2009 г.Nitrochem продала на базисе FOB порт Южный (Одесса) аммиак в количестве 11500 метрических тонн турецкой компании «Йилдыз Энтегре Агач Санаи Ве Тиджарет» по цене $282 за тонну. При этом самаNitrochem купила этот аммиак на том же базисе у ТОАЗа по цене $171. Свыше 64% от рыночной стоимости продукции осталось в швейцарском офшоре ($1 276 500 дохода, $255300 налога на прибыль). Это только по спору за 2009 г.

А вот, к примеру, данные по спору за 2011 год: из службы доходов США поступили данные, что разница в цене между рыночной (по которой продавал продукцию на американском рынке Nitrochem) и ценой, по которой она продавалась с ТОАЗа, составляла от 20 до 38%. На основании договора между Российской Федерацией и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» ФНС РФ направила запросы в компетентные органы США от 11.06.2014 № 16-08/0828дсп в отношении TRANSAMMONIA INC., от 11.06.2014 № 16-08/0829дсп в отношении MOSAIC ERTILIZER, LLC; от 11.06.2014 № 16-08/0827дсп в отношении PCS NITROGEN FERTILIZER L.P. Данные компании являются, согласно
коносаментам ОАО «Тольяттиазот», грузополучателями аммиака по контрактам, заключенным ОАО «Тольяттиазот» с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION». Информация, полученная инспекцией от Службы внутренних доходов США, изложенная в письмах от 24.11.2014 № 334649 (т. 23 л.д. 15-16) в отношении NITROGEM FERTILIZER L.P., от 24.11.2014 № 334647 (т. 23 л.д. 54-56) в отношении
TRANSAMMONIA INC; от 21.10.2014 №334648 (т. 23 л.д. 61-63) в отношении MOSAIC FERTILIZER L.P, также подтверждает применение налогоплательщиком в сделках с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION» нерыночных цен.
Согласно информации от Службы внутренних доходов США, данные компании являются покупателями аммиака, произведенного ОАО «Тольяттиазот» по договорам, заключенным компаниями NITROGEM FERTILIZER L.P., TRANSAMMONIA INC и MOSAIC FERTILIZER L.P. с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION A.G.», при этом цены последующей реализации аммиака, произведенного ОАО «Тольяттиазот», отличались от цен реализации ОАО «Тольяттиазот» по контрактам с компанией «NITROCHEM DISTRIBUTION AG» от 20 до 38%.
Таким образом, документы, представленные обвинением, абсолютно правдивы, что установлено судами и подтверждено другими документами, в том числе из-за рубежа, как бы адвокаты Махлаев, Рупрехта и Циви ни придирались к словам и не пытались «замылить» общую картину. Избранная защитой дешевая тактика, основанная на подмене понятий и фактов, свидетельствует о том, что никаких доводов, которые бы действительно оправдывали беглых олигархов, у нее нет", пишет TLTgorod.


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