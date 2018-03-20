Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
20 марта 2018 11:07
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19 марта на должность главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) назначен Алексей Гущин, ранее занимавший пост первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии» (Нижегородское РДУ).
Алексей Владимирович Гущин родился 4 декабря 1978 года в городе Заинске Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В 2000 году окончил энергетический факультет Самарского государственного технического университета по специальности «Электрические станции», получив квалификацию «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал после окончания вуза на Заинской ГРЭС, где за пять лет прошел путь от электромонтера по обслуживанию электрооборудования до начальника смены электрического цеха станции. В 2005 году пришел на работу в Филиал Системного оператора ОДУ Средней Волги, где занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы. В 2015 году был назначен первым заместителем директора – главным диспетчером Нижегородского РДУ.
За время работы в Системном операторе Алексей Гущин неоднократно повышал квалификацию. За трудовые заслуги дважды удостаивался занесения на Доску почета ОДУ Средней Волги.
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги, сообщает пресс-служба компании.
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