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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Футбольный турнир нефтяников прошел в Сызрани

12 сентября 2018 10:11
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Футбольный турнир нефтяников прошел в Сызрани
Сызранский НПЗ в 11-й раз принял футбольный чемпионат межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть».

Турнир - добрая традиция профсоюза «Роснефти». Это и пропаганда здорового образа жизни, и укрепление корпоративных связей. А еще – своеобразный тим-билдинг. Футбол – игра командная, в ней, как и на производстве, общий результат зависит от вклада каждого.

В этом году за переходящий Кубок боролись 150 участников из 13 команд дочерних обществ Компании. За три дня соревнований на новом покрытии футбольного манежа ФОК «Надежда» проведено 23 игры, забито ровно сто голов. Восемь из них – на счету самого результативного бомбардира турнира Николая Кильдишева (Саратовский НПЗ). Также специальные номинации были предусмотрены для лучшего голкипера и автора самого красивого гола. Отдельного приза удостоен самый возрастной игрок турнира, и тут нет ничего удивительного, главные участники соревнований – ветераны спорта, чей возраст перешагнул 40-летний рубеж.

В упорной борьбе I место досталось команде Самаранефтегаза. II и II место – у спортсменов Куйбышевского НПЗ и Ангарской НХК соответственно.
Кубок и специальные награды футболистам вручил председатель МПО ПАО «НК «Роснефть» Евгений Черепанов.

Гости оценили отличную организацию осревнований, теплоту, дружеское расположение и заботу, с которыми их встретили в Сызрани. Те, кто в турнире учасатвует не в первый раз Неоднократные участники состязаний отметили новое покрытие футбольного поля ФОК «Надежда», соответствующее высоким требованиям FIFA.

Не скрывают эмоций новички соревнований из Тюменнефтегаза. «У вас очень интересный город, особенно впечатлил исторический центр, - отметил игрок команды Руслан Еникеев. – Само мероприятие стало для нас настоящим открытием. Мы впервые на подобных состязаниях и только здесь поняли в полной мере, насколько масштабное, важное и значимое это событие». Мнение гостя о статусе соревнований поддерживает и сотрудник Сызранского НПЗ Валерий Кондаратцев: «Это не только отличная разминка для производственников. В первую очередь, это популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и возможность пообщаться с коллегами из других предприятий «Роснефти», конечно». В турнире будут разыграны три комплекта наград: медали и кубки за 1, 2 и 3 места. Отдельно отметят лучшего бомбардира и лучшего голкипера. Учрежден и особый приз для самого возрастного игрока, ведь согласно положению состязаний, к участию в турнире допускаются работники старше 40 лет. Игры еще в самом разгаре, а представители некоторых команд уже продумывают состав участников на следующий год, так как проводимый в Сызрани футбольный турнир - одно из самых ожидаемых спортивных событий года для спортсменов дочерних обществ «Роснефти».



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