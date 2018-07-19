Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво
19 июля 2018 09:00
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Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) обеспечили надежную работу энергосистемы Самарской области во время проведения Чемпионата мира по футболу.
В период проведения матчей в Самаре энергосистема Самарской области работала без сбоев. Не было зафиксировано превышения максимально допустимых перетоков мощности в сети 110–220 кВ, а также отключений сетевого и генерирующего оборудования, влияющего на надежное электроснабжение объектов чемпионата.
«Жаркая погода, установившаяся в Самарской области в середине соревнований и достигавшая 30 ºС и выше, не повлияла на работу энергосистемы региона благодаря своевременным действиям специалистов Системного оператора по планированию электроэнергетических режимов, оптимизации графика летней ремонтной кампании и задействованию необходимых резервов мощности», – отметил директор Самарского РДУ Сергей Аникин.
Все службы Самарского РДУ, участвующие в процессе оперативно-диспетчерского управления региональных энергосистем, в дни проведения Чемпионата мира по футболу были переведены в режим повышенной готовности, что позволило обеспечить надежное электроснабжение объектов инфраструктуры ЧМ-2018.
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