Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво

103

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) обеспечили надежную работу энергосистемы Самарской области во время проведения Чемпионата мира по футболу.В период проведения матчей в Самаре энергосистема Самарской области работала без сбоев. Не было зафиксировано превышения максимально допустимых перетоков мощности в сети 110–220 кВ, а также отключений сетевого и генерирующего оборудования, влияющего на надежное электроснабжение объектов чемпионата.«Жаркая погода, установившаяся в Самарской области в середине соревнований и достигавшая 30 ºС и выше, не повлияла на работу энергосистемы региона благодаря своевременным действиям специалистов Системного оператора по планированию электроэнергетических режимов, оптимизации графика летней ремонтной кампании и задействованию необходимых резервов мощности», – отметил директор Самарского РДУ Сергей Аникин.Все службы Самарского РДУ, участвующие в процессе оперативно-диспетчерского управления региональных энергосистем, в дни проведения Чемпионата мира по футболу были переведены в режим повышенной готовности, что позволило обеспечить надежное электроснабжение объектов инфраструктуры ЧМ-2018.