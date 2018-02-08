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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«ЭнергосбыТ Плюс» разместит дополнительные боксы для приема показаний приборов учета горячей воды на жилых домах Самары

8 февраля 2018 11:12
166
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит дополнительные боксы для приема показаний приборов учета горячей воды на жилых домах Самары
В общей сложности планируется в феврале-марте установить порядка 130 подобных боксов.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приступил к созданию целой сети настенных боксов для сбора показаний по горячей воде, которые будут размещаться непосредственно на жилых домах. На сегодняшний день уже размещено 26 таких боксов в нескольких районах Самары. Список домов, на которых установлены боксы, ежемесячно размещается на платежном документе. В общей сложности планируется в феврале-марте установить порядка 130 подобных боксов. Информацию о показаниях приборов учета горячей воды можно заносить в отрезной талон, который размещен на квитанции.

В настоящее время настенные боксы для сбора показаний ГВС установлены по следующим адресам:
Авроры, д.122
Артемовская, д.22
Г. Димитрова, д.98
Г. Митирева, д.14 Б
Гаражная, д.22
Гастелло, д.43
Демократическая, д.3Б
Дзержинского, д.22
Железной дивизии, д.11
К. Маркса, д.163
К. Маркса, д.169
К. Маркса, д.185 А
К. Маркса, д.197
К. Маркса, д.235
К. Маркса, д.33
Физкультурная 123
Магнитогорская, д.3
Московское шоссе, д.290
Московское шоссе, д.302
Ново-садовая, д.194
Печерская, д.33 А
Революционная, д.109, сообщает компания.

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