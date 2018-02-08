«ЭнергосбыТ Плюс» разместит дополнительные боксы для приема показаний приборов учета горячей воды на жилых домах Самары

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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приступил к созданию целой сети настенных боксов для сбора показаний по горячей воде, которые будут размещаться непосредственно на жилых домах. На сегодняшний день уже размещено 26 таких боксов в нескольких районах Самары. Список домов, на которых установлены боксы, ежемесячно размещается на платежном документе. В общей сложности планируется в феврале-марте установить порядка 130 подобных боксов. Информацию о показаниях приборов учета горячей воды можно заносить в отрезной талон, который размещен на квитанции.В настоящее время настенные боксы для сбора показаний ГВС установлены по следующим адресам:Авроры, д.122Артемовская, д.22Г. Димитрова, д.98Г. Митирева, д.14 БГаражная, д.22Гастелло, д.43Демократическая, д.3БДзержинского, д.22Железной дивизии, д.11К. Маркса, д.163К. Маркса, д.169К. Маркса, д.185 АК. Маркса, д.197К. Маркса, д.235К. Маркса, д.33Физкультурная 123Магнитогорская, д.3Московское шоссе, д.290Московское шоссе, д.302Ново-садовая, д.194Печерская, д.33 АРеволюционная, д.109, сообщает компания.